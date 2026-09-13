Миллионы поклонников их обожают, а они – нет: 5 звезд, которые не любят свои знаменитые роли

Есть роли, за которые актеры получают "Оскары", миллионные гонорары и целую армию поклонников. А потом проходит несколько лет и звезда смотрит на свой фильм примерно так же, как мы на фотографии с неудачной прической в 2009-м: лучше бы больше никогда этого не видеть.

Причины разные: кому-то не нравится собственная игра, кто-то ненавидел сценарий, а некоторые годами критиковали персонажа, который сделал их знаменитыми. 24 Канал собрал 5 голливудских актеров, которые откровенно рассказывали, почему не в восторге от своих культовых ролей.

Роберт Паттинсон – Эдвард Каллен в "Сумерках"



"Сумерки" / Фото imdb



Миллионы подростков мечтали об Эдварде Каллене, а Роберт Паттинсон тем временем пытался понять, что хорошего все нашли в 108-летнем вампире-школьнике. Актер годами подшучивал над "Сумерками" и довольно жестко отзывался именно о своем персонаже.

Паттинсон рассказывал, что чем больше читал сценарий, тем больше ненавидел Эдварда, поэтому сыграл его как героя, который ненавидит самого себя.

Джордж Клуни – Бэтмен в "Бэтмене и Робине"



"Бэтмен и Робин" / Фото imdb



Супергеройская роль, которую хотел бы получить почти каждый актер? Для Джорджа Клуни – скорее семейная тайна, которую лучше не показывать жене.

Актер неоднократно критиковал "Бэтмена и Робина" 1997 года и даже шутил, что постоянно извиняется за этот фильм. Позже Клуни признал, что сам сыграл в нем плохо, а просмотр картины называл физически мучительным.

Ченнинг Татум – Дюк в "G.I. Joe: Атака Кобры"

"G.I. Joe: Атака Кобры" / Фото imdb



Здесь даже не нужно искать скрытые намеки. Когда Ченнинга Татума спросили о "G.I. Joe: Атака Кобры", он прямо заявил, что ненавидит этот фильм.

По словам актера, он согласился на эту роль далеко не из-за любви к сценарию: после "Тренера Картера" у Татума был контракт на три фильма с Paramount, и он фактически был обязан сниматься. Сам сценарий ему тоже не нравился. 300 миллионов долларов мировых сборов, очевидно, теплых чувств не добавили.

Кейт Уинслет – Роуз в "Титанике"



Фильм "Титаник" / Фото imdb



Сам "Титаник" Кейт Уинслет не ненавидит – а вот смотреть на собственную игру ей долго было больно. Актриса признавалась, что во время просмотра знаменитого фильма постоянно ловила себя на мысли, что хотела бы переиграть сцены заново.

Особенно Уинслет не нравился ее американский акцент, который она называла ужасным. Пока мир спорил, поместился бы Джек на дверях, у самой Роуз был гораздо более важный вопрос: "Неужели я действительно так это сыграла?"

Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер



"Гарри Поттер" / Фото imdb



С Гарри Поттером ситуация немного иная: Дэниел Рэдклифф не ненавидит самого персонажа и не отрекается от франшизы. Зато ему очень не нравится часть своей актерской работы в ранних фильмах.

Рэдклифф говорил, что пересмотр старых частей для него местами неудобен, ведь на экране фактически остались его "уроки актерского мастерства". Где-то он пытался играть тонко, а теперь смотрит на результат и понимает, что иногда просто ничего не делал. Магия магией, а профессиональный кринж никто не отменял.

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