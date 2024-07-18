10 звездных актеров-двойников, которых часто путают из-за их внешности: фотосравнение

Часто пользователи социальных сетей путают известных актеров и актрис. И это неудивительно, поскольку многие знаменитости действительно невероятно похожи между собой, словно близнецы.

У некоторых из них идентичные черты лица, мимика и даже поведение. Такое сходство часто вызывает путаницу среди поклонников.

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Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Не каждый сможет сразу отличить 43-летнего Тома Харди от 44-летнего Логана Маршалл-Грина. Оба актера имеют схожие черты лица, что часто приводит к путанице среди зрителей. Однако, Том Харди является более популярным и признанным в мире кино, чем его "двойник", благодаря своим многочисленным ролям в высокобюджетных фильмах и сериалах.

Том Харди и Логан Маршалл-Грин / Коллаж Кино 24

Селена Гомес и Люси Хейл

В начале карьеры Люси Хейл часто путали с Селеной Гомес из-за их темных волос и сходства в чертах лица. Это часто приводило к путанице среди поклонников и зрителей. Однако со временем Люси Хейл развила свой собственный стиль и признание в киноиндустрии, что позволило ей отличиться от Селены Гомес как отдельной талантливой личности.



Селена Гомес и Люси Хейл / Коллаж Кино 24

Деми Мур и Дженнифер Конелли

Американские актрисы Деми Мур и Дженнифер Коннелли настолько похожи, что фаны в шутку называют их родными сестрами. Их внешность и выражение лица имеют много общих черт.



Деми Мур и Дженнифер Коннелли / Коллаж Кино 24

Марго Робби и Джейми Прессли

Марго Робби и Джейми Прессли действительно выглядят, будто сестры. Они похожи не только по белокурым волосам, но и по овалу лица, высоким лбом, широкой улыбкой, цветом глаз и даже формой бровей. Их внешнее сходство часто становится причиной путаницы среди фанов и поклонников кино. Несмотря на это, обе актрисы имеют свой уникальный стиль и собственный профессиональный путь в мире шоубизнеса.



Марго Робби и Джейми Прессли / Коллаж Кино 24

Несмотря на то, что эти актеры похожи между собой, каждый из них имеет свою собственную жизненную историю и творческий путь, которые точно не сравнится с опытом его звездного "двойника".