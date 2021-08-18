Сміливі фільми Сахри Карімі – афганської режисерки, яку евакуювали до України

Відому афганську режисерку Сахру Карімі на українському літаку з Кабула евакуювали 16 серпня. Що ми про неї знаємо і над якими проєктами вона працювала – читайте у нашому матеріалі.

Сахра Карімі – перша жінка-гендиректорка державної кінокомпанії "Афганфільм" (Afghan Film Organisation) і єдина, хто має докторський ступінь в галузі кіно і кіновиробництва.

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Що відомо про Сахру Карімі

Народилася в Тегерані, освіту здобула у Чехії та Словаччині;

З 2021 року – жила і працювала в Афганістані;

Щоб просувати незалежних афганських кінематографістів, вона допомогла відкрити Мультимедійний будинок Капіла;

Під час навчання Сахра зняла 30 короткометражок.

Фільми режисерки Сахри Карімі

"Легкий вітерець" (Light Breeze)

Документальний фільм, який вона зняла під час навчання в Академії виконавських мистецтв у Братиславі, отримав премію "Сонце в мережі" (Sun in a Net Awards – найвища кінопремія в Словаччині) за "Найкращий короткометражний ігровий фільм".

Дія фільму розгортається навколо слухняної і спокійної дівчини, яка емігрувала до Словаччини з Афганістану,

– поділилася Сахра Карімі.

"В пошуках мрії" (Searching for Dream)

Перша професійна робота, яку показали на міжнародному кінофестивалі в столиці Бангладеш у 2006 році.

"Афганські жінки за кермом" (Afghan Women Behind the Whee), 2009 рік

"Афганські жінки за кермом" – стрічка, яка отримала майже 20 нагород на кінофестивалях.

У центрі історії – чотири жінки, одна з яких – таксистка, а троє інших хочуть навчитися водити і беруть в неї уроки.

Це документальний метафоричний фільм і вимагає дотримання основних прав людини цих жінок,

– пояснює Сахра Карімі.

"Афганські жінки за кермом" 2009 рік: дивіться відео

"Парліка" (Parlika), 2016 рік

Картина досліджує соціальний статус афганських жінок в період переходу країни від тоталітарної теократії до демократії, розповідає історію зрілої афганської жінки, яка після поразки Талібану вирішила вийти на політичну арену. При цьому вона потрапила на "територію чоловіків", де активні жінки розглядаються скоріше як дивина, та проявляють зневагу до жінок.

У мене всередині є прагнення спілкуватися зі світом, а не тільки зі своїми людьми. Для мене кіновиробництво – це спосіб спілкування, а не просто робота чи спосіб заробітку,

– доповнює режисерка.

"Хава, Марьям, Аїша" (Hava, Maryam, Ayesha), 2019 рік

Прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі, він був номінований на премію Orizzonti/ Horizon Prize (приз за найкращий фільм).

У центрі історії – вагітні три жінки з Кабула, які переживають непрості часи.

"Хава, Марьям, Аїша" 2019 рік: дивіться трейлер

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