Саундтрек "Гра в кальмара": Jerry Heil записала пісню для нового сезону шоу Netflix

Українська співачка Jerry Heil надихнулась найпопулярнішим серіалом американського стримінгу та створила саундтрек для майбутнього сезону "Гри в кальмара". У себе в інстаграмі артистка запустила флешмоб, аби втілити мрію в реальність – детальніше читайте на Кіно 24.

У дописі Jerry Heil розповіла шанувальникам, що записати музичний супровід до серіалу, який дуже її вразив, стало її найзаповітнішою мрією. Тож на честь нещодавної офіційної заяви про продовження серіалу "Гра в кальмара" на другий сезон, співачка створила англомовну пісню.

Артистка закликала усіх підписників позначати усі можливі сторінки авторів та партнерів найуспішнішого серіалу Netflix.

Текст ймовірного саундтреку української співачки розповідає про жорстокі правила ігор на виживання, на які мусять наважуватись герої серіалу, адже їм немає що втрачати. Відеосупроводом стали кадри першого сезону шоу.



Кадр з відео Jerry Heil / Скриншот відео

Цікаво, що нова пісня має два варіанти, тому за варіант пісні, який сподобався більше, можна також проголосувати в коментарях.

Повний текст допису Jerry Heil:

"Моя величезна мрія після того, як "ГРА В КАЛЬМАРА" надихнула мене на створення пісні за сюжетом серіалу – щоб її взяли в другий сезон як саундтрек! Хоча б в титри! Хоча б щоб помітили це вже була би честь! Інструкція, як ми можемо це зробити. Тегнути в коментах усіх, хто хоч якось пов’язаний з серіалом з текстом "THIS IS THE SQUID GAME 2ND SEASON SOUNDTRACK" А також тегайте фан-акаунти серіалу, щоб вони запостили собі нас помітять, якщо будемо активними! Я починаю бомбити, приєднуйтеся. До речі, я так надихнулася, що вийшло аж два варіанти одної пісні.. який вам більше?"