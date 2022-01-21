Саундтрек "Игра в кальмара": Jerry Heil записала песню для нового сезона шоу Netflix

Украинская певица Jerry Heil вдохновилась самым популярным сериалом американского стриминга и создала саундтрек для предстоящего сезона "Игры в кальмара". У себя в инстаграме артистка запустила флешмоб, чтобы воплотить мечту в реальность – Подробнее читайте на Кино 24.

В заметке Jerry Heil рассказала поклонникам, что записать музыкальное сопровождение к сериалу, который очень ее впечатлил, стало ее самой заветной мечтой. Поэтому в честь недавнего официального заявления о продлении сериала "Игра в кальмара" на второй сезон, певица создала англоязычную песню.

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Артистка призвала всех подписчиков помечать все возможные страницы авторов и партнеров самого успешного сериала Netflix.

Текст вероятного саундтрека украинской певицы рассказывает о жестоких правила игры на выживание, на которые должны решаться герои сериала, ведь им нечего терять. Видеосопровождением стали кадры первого сезона шоу.



Кадр из видео Jerry Heil / Скриншот видео

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Интересно, что у новой песни есть два варианта, поэтому за вариант песни, который понравился больше, можно также проголосовать в комментариях.

Полный текст сообщения Jerry Heil:

"Моя огромная мечта после того, как ИГРА В КАЛЬМАРА вдохновила меня на создание песни по сюжету сериала – чтобы ее взяли во второй сезон как саундтрек! Хотя бы в титры! Хотя бы чтобы заметили это уже была бы честь! Инструкция, как мы можем это сделать. Тэгнуть в комментах всех, кто хоть как-то связан с сериалом с текстом “THIS IS THE SQUID GAME 2ND SEASON SOUNDTRACK” А также тэгайте фан-аккаунты сериала, чтобы они запостили себе нас заметят, если будем активными! Я начинаю бомбить, присоединяйтесь. Кстати, я так вдохновилась, что получилось аж два варианта одной песни.. какой вам больше?"