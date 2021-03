11 саундтреків, які стали візитками знаменитих фільмів

Здавалось би, все. що потрібно для популярного кіно – це якісна картинка та цікавий сюжет. Однак на успіх фільму у прокаті впливає дуже багато факторів, один з яких – музика і саундтреки.

Інколи саме пісні додають популярності стрічці, а після прослуховування треку люди хочуть переглянути історію, яка стоїть за цією композицією. Не вірите – ми підібрали 11 саундтреків, які зробили фільми впізнаваними. І тут не тільки приклади з Голлівуду, але й з України.

Цікаво 5 українських пісень, які прозвучали у голлівудських фільмах

Селін Діон – My Heart Will Go On

Хоча б раз в житті кожен меломан чув пісню Селін Діон My Heart Will Go On. Лірична композиція стрімко підкорила весь радіопростір та надовго осіла у чартах. Та якщо імені артистки міг хтось не пам'ятати, те, що цей трек звучить у "Титаніку" – знали всі. Як популярність повпливала на кінотеатральний прокат – невідомо. Однак навіть зараз лірична музика викликає бажання переглянути цю стрічку.

Селін Діон – My Heart Will Go On: дивіться кліп

Джон Вільямс — Prologue

Та якщо ви переконані, що тільки пісня реального виконавця може бути впізнаваною серед кіноманів, ми з легкістю доведемо протилежне. Композитор Джон Вільямс зумів створити музику, яка не тільки заворожує з перших нот, але й допомагає уявити сцени з "Гаррі Поттера". Цю мелодію неможливо переплутати з іншими!

Джон Вільямс — Prologue: дивіться відео

Ганс Ціммер – Pirates Of The Caribbean

Не менший успіх мають роботи Ганса Ціммера. Його музика до фільмів "Інтерстеллар" і "Час" змушують аплодувати цілі зали. Та найбільший захват серед кіноманів викликає трек до "Піратів Карибського моря".

Ганс Ціммер – Pirates Of The Caribbean: дивіться відео

The Righteous Brothers – Unchained Melody

У 1990-их всі до дір заслуховували платівки The Righteous Brothers, де лунала пісня Unchained Melody. І причиною тому був вихід на великі екрани романтичної стрічки "Привид", яка швидко стала хітом. Такий успіх був прогнозований, адже Патрік Свейзі у тандемі з неперевершеною Демі Мур не могли не викликати захват.

The Righteous Brothers – Unchained Melody: дивіться відео

Дивіться також Культові танцювальні сцени, без яких неможливо уявити кінематограф

Білл Медлі і Дженніфер Ворнес – The Time Of My Life

Та якщо мова йде про ловеласа Патріка Свейзі, тоді згадується ще одна стрічка, яка має неперевершений саундтрек. Достатньо тільки включити перші секунди треку Білла Медлі і Дженніфер Ворнес, як всі одразу ж пригадають "Брудні танці". Однак повторювати складну підтримку не рекомендуємо, бо, як показує практика комедії "Пара на свята", не у всіх вона проходить без травм.

Білл Медлі і Дженніфер Ворнес – The Time Of My Life: дивіться відео

Рей Паркер – Ghostbusters

Саундтрек Рея Паркера також тільки додав популярності фільму. Його Ghostbusters у поєднанні з "Мисливцями на привидів" став справжнім хітом на багато років.

Рей Паркер – Ghostbusters: дивіться відео

Стінг – Shape Of My Heart

Допоміг фільму у прокаті і треку Стінга Shape Of My Heart. Його лірична пісня стала чудовим доповненням до знаменитого "Леона". І хоч культовий бойовик зможе і досі порадувати кіноманів видовищними сценами протистояння і чуйними сценами, при згадці стрічки мимоволі ми наспівуємо пісню Стінга.

Стінг – Shape Of My Heart: дивіться відео

Aerosmith – I Don’t Want To Miss A Thing

Рок-балада від гурту Aerosmith стала своєрідною візиткою для фільму "Армагедон". І наскільки б журливо не ставало від згадки сюжету цієї стрічки, композицію ми слухаємо із задоволенням.

Aerosmith – I Don’t Want To Miss A Thing

ВУЗВ feat. XS – "Штольня"

Яскравим прикладом, як саундтрек став чудовою рекламою стрічки, була "Штольня". Кінодебют Любомира Левицького відзначився чималим успіхом, однією з причин якого став трек, написаний Потапом.

ВУЗВ feat. XS – "Штольня": дивіться відео

Тіна Кароль і Юлія Саніна – "Вільна"

Та і в сучасному кінематографі України є хороший приклад, як саундтрек привернув увагу до самої стрічки. Дуетна композиція Тіни Кароль і Юлії Саніної стала справжнім хітом. А вже після шаленого успіху саундтреку тисячі українців захотіли переглянути, якою ж є драма "Вільна".

​Тіна Кароль і Юлія Саніна – "Вільна": дивіться відео

Леді Гага і Бредлі Купер – Shallow

А закрити добірку саундтреків 24 канал вирішив треком, який підкорив весь світ. Мова йде про дуетну пісню Леді Гаги і Бредлі Купера. Не чув Shallow тільки лінивий, а композиція отримала найпрестижніші нагороди – Оскар, Золотий глобус та Греммі. Саундтрек настільки привернув увагу спільноти, що всі навіть приписували Леді Газі та Бредлі Куперу роман. Очікування меломанів не справдились, однак ця дуетна композиція розтопила не одне серце.

Леді Гага і Бредлі Купер – Shallow: дивіться відео