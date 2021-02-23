Культові танцювальні сцени, без яких неможливо уявити кінематограф
Інколи всього одна сцена може кардинально змінити стрічку або додати їй шаленої популярності. Особливо, якщо мова йде про танцювальні сцени, які завжди надихають кіноманів і стають своєрідною візиткою фільму.
Джерело:24 канал
Багато з цих сцен стали насправді легендарними, а глядачі вже й не уявляють, якими б були стрічки, якби в них не знайшлось місця для танців. Ума Турман з Джоном Траволтою у "Кримінальному чтиві" чи Патрік Свейзі з його "Брудними танцями" – ці ролики можна переглядати вічно. Журналісти 24 каналу підібрали найзнаменитіші танцювальні сцени, від яких неможливо залишатись байдужими.
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"Супер Майк" (2012)
Не завжди танцювальні сцени у фільмах виконують пари. І неймовірний виступ Джо Манганьєлло цьому яскравий приклад.
За сюжетом, актор зіграв сексапільного стриптизера Річчі. У нічних клубах йому немає рівних, адже одна поява на сцені приковує увагу всіх відвідувачок. Та під час мандрівки з друзями Річчі отримав непросте завдання – станцювати у звичайній продуктовій крамниці. Запальний красень настільки звабливо зробив це із пляшкою води в руках, що, мабуть, кожна глядачка прикипіла до екрана і захотіла Pepsi.
Дивіться фрагмент фільму "Супер Майк": відео
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"Брудні танці" (1987)
Мабуть, у світі немає любителя кіно, який би не знав, що таке "Брудні танці". І якщо сюжет не всі люди пам'ятають у деталях, легендарний танець Патріка Свейзі та Дженніфер Грей знайомий кожному. Ба більше, десятки закоханих пар відтворили постановку і навіть зробили її головним танцем на весіллі. Окрім цього, у Голлівуді неодноразово також наслідували виступ. Зокрема, цей танцювальний номер можна побачити у фільмах "Це безглузде кохання" і "Пара на свята".
Без вагань можна сказати, що сцена з "Брудних танців" не тільки стала культовою, але й випередила саму стрічку за популярністю. І якщо "Супер Майк" точно викликав спрагу у глядачок, то от "Брудні танці" стимулювали відвідувати танцювальні студії.
Дивіться фрагмент фільму "Брудні танці": відео
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"Титанік" (1997)
Не менш легендарною сценою є танець головних героїв фільму "Титанік". За сюжетом, Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо покидають елітну вечерю на судні та спускаються на нижні палуби, в яких їдуть люди з квитками економкласу. Виявляється, саме там вирує справжнє життя, а пасажири насолоджуються мандрівкою із запальними танцями. Приєднались до них і головні герої, що й подарувало світу одну з шедевральних сцен.
Дивіться фрагмент фільму "Титанік": відео
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"Кримінальне чтиво" (1994)
А от всі прихильники режисера Квентіна Тарантіно одразу б згадали танцювальну сцену з "Кримінального чтива". Тут Джон Траволта залюбки станцював під запальні ритми з Умою Турман, що стало одним з найяскравіших епізодів у культовій стрічці. І цей виступ вартує всіх можливих кубків та нагород.
Дивіться фрагмент фільму "Кримінальне чтиво": відео
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"Маска" (1994)
Джим Керрі може бути не тільки геніальним актором, але й танцівником. Це можна побачити на прикладі фільму "Маска", який став дебютним у кар'єрі Камерон Діас. І хоч ця красуня більше не знімається у кіно, її танець з Керрі залюбки переглядають всі кіномани.
Звісно, у стилі комедії ця постановка мала і гумористичні вставки. Зокрема, як Маска підкинув красуню в повітря і, позіхаючи, чекав, коли та впаде у його руки. Або ж як знахабнілий персонаж цілує дівчину на очах не тільки зачарованої публіки, але й обуреного бойфренда Тіни. Що ж, якщо ви давно переглядали комедію "Маска", здається, з'явилась нагода це зробити.
Дивіться фрагмент фільму "Маска": відео
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"Реальна любов" (2003)
Зимові свята завжди дарують нагоду і настрій переглянути улюблені романтичні фільми. "Реальна любов" – одна з таких стрічок. І хоч її щороку переглядають мільйони кіноманів, вивчаючи чи не кожен кадр, неможливо залишитись байдужими від появи Г'ю Гранта з танцем-імпровізацією.
Кумедний фрагмент розсмішив усіх, адже впевнені, що саме так і розважаються знамениті політики, коли думають, що їх ніхто не бачить.
"Реальна любов": дивіться фрагмент фільму
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"Містер і місіс Сміт"
Неможливо забути і пристрасне танго Анджеліни Джолі і Бреда Пітта у видовищному бойовику "Містер і місіс Сміт". Ця парочка ще в танці не стримувала пристрасті, а тому глядачі одразу повірили, що актори справді закохані.
І хоч Анджеліна Джолі і Бред Пітт вже офіційно розлучені, ми залюбки переглядаємо їхнє небезпечне танго.
"Містер і місіс Сміт": дивіться фрагмент фільму
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"Джокер" (2019)
Танцювальні сцени можуть бути і кульмінаційними, як у "Джокері". Момент, коли Хоакін Фенікс стає на сходах і не стримується в танці, вразив увесь світ. Саме цією імпровізацією актор показав: у Готемі з'явився найнебезпечніший лиходій, якого нічого не сковує. Ані закони, ані принципи моралі не зупинять Джокера у його діях.
Цікаво, що не тільки фільм отримав шалену популярність. Завдяки танцювальній сцені Джокера тепер всі хочуть мати фото на знаменитих сходах у Нью-Йорку.
"Джокер": дивіться фрагмент фільму
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"1+1" (2011)
Здається, нема такої вечірки, яку б не міг підкорити талановитий французький актор Омар Сі. У фільмі "1+1" він зумів розбурхати навіть найнудніше свято багатіїв.
За сюжетом, чоловік влаштовується доглядальником до багатого аристократа Філіпа, який прикутий до інвалідного крісла. І, здавалось би, розбишака Дріс не може нічого змінити у буднях свого боса, але навіть маленькі миті розраджують і повертають до життя Філіпа. І в сцені з танцем це чудово показано.
"1+1": дивіться фрагмент фільму
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"Танець-спалах" (1983)
А закриває добірку драматичний фільм "Танець-спалах". Сама стрічка розповідає про танцівницю, яка мріє стати балериною. Вдень Александра працює на заводі, ввечері – в барі, і все для того, аби прогодувати себе і мати кошти на навчання у престижній балетній школі. Кульмінаційною сценою є прослуховування перед комісією. І тут головна героїня показала, на що вона здатна.
Саме цей фрагмент не давав спокою всім американським попдівам. Артистки одна за одною створювали кліпи у стилі "Танця-спалаха". І це не дивно, адже стрічка надихала цілі покоління втілювати свої мрії та йти до того, чого прагнеш.
"Танець-спалах": дивіться фрагмент фільму
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