Иногда всего одна сцена может кардинально изменить ленту или придать ей огромную популярность. Особенно, если речь идет о танцевальных сценах, которые всегда вдохновляют киноманов и становятся своеобразной визитной карточкой фильма.

Многие из этих сцен стали на самом деле легендарными, а зрители уже не представляют, какими бы были ленты, если бы в них не нашлось места для танцев. Ума Турман с Джоном Траволтой в "Криминальном чтиве" или Патрик Суэйзи с его "Грязными танцами" – эти ролики можно смотреть вечно. Журналисты 24 канала подобрали самые знаменитые танцевальные сцены, из-за которых невозможно оставаться равнодушным.

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"Супер Майк" (2012)

Не всегда танцевальные сцены в фильмах выполняют пары. И невероятное выступление Джо Манганьелло этому яркий пример.

По сюжету, актер сыграл сексуального стриптизера Риччи. В ночных клубах ему нет равных, ведь одно появление на сцене приковывает внимание всех посетительниц. Но во время путешествия с друзьями Риччи получил непростое задание – станцевать в обычной продуктовой лавке. Горячий красавец настолько соблазнительно сделал это с бутылкой воды в руках, что, пожалуй, каждая зрительница прикипела к экрану и захотела Pepsi.

Смотрите фрагмент фильма "Супер Майк": видео

И не стоит себе отказывать в удовольствии! Скорее заказывайте кинобокс Pepsi и Lay's – он идеально дополнит ваш танцевальный киновечер.​

"Грязные танцы" (1987)

Пожалуй, в мире нет любителя кино, который бы не знал, что такое "Грязные танцы". И если сюжет не все люди помнят в деталях, легендарный танец Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей знаком каждому. Более того, десятки влюбленных пар воссоздали постановку и даже сделали ее главным танцем на свадьбе. Кроме этого, в Голливуде неоднократно также наследовали выступление. В частности, этот танцевальный номер можно увидеть в фильмах "Эта дурацкая любовь" и "Пара на праздники".

Без колебаний можно сказать, что сцена из "Грязных танцев" не только стала культовой, но и опередила саму ленту по популярности. И если "Супер Майк" точно вызвал жажду у зрительниц, то вот "Грязные танцы" стимулировали посещать танцевальные студии.

Смотрите фрагмент фильма "Грязные танцы": видео

"Титаник" (1997)

Не менее легендарной сценой является танец главных героев фильма "Титаник". По сюжету, Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо покидают элитный ужин на судне и спускаются на нижние палубы, в которых едут люди с билетами экономкласса. Оказывается, именно там бурлит настоящая жизнь, а пассажиры наслаждаются путешествием с зажигательными танцами. Присоединились к ним и главные герои, что и подарило миру одну из шедевральных сцен.

Смотрите фрагмент фильма "Титаник": видео

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"Криминальное чтиво" (1994)

А вот все поклонники режиссера Квентина Тарантино сразу бы вспомнили танцевальную сцену из "Криминального чтива". Здесь Джон Траволта охотно станцевал под зажигательные ритмы с Умой Турман, что стало одним из самых ярких эпизодов в культовой ленте. И это выступление стоит всех возможных кубков и наград.

Смотрите фрагмент фильма "Криминальное чтиво": видео

"Маска" (1994)

Джим Керри может быть не только гениальным актером, но и танцором. Это можно увидеть на примере фильма "Маска", который стал дебютным в карьере Камерон Диас. И хотя эта красавица больше не снимается в кино, ее танец с Керри охотно смотреят все киноманы.

Конечно, в стиле комедии эта постановка имела и юмористические вставки. В частности, как Маска подбросил красавицу в воздух и, зевая, ждал, когда та упадет в его руки. Или как обнаглевший персонаж целует девушку на глазах не только очарованной публики, но и возмущенного бойфренда Тины. Что ж, если вы давно смотрели комедию "Маска", кажется, появилась возможность это сделать.

Смотрите фрагмент фильма "Маска": видео

"Реальная любовь" (2003)

Зимние праздники всегда дарят возможность и настроение посмотреть любимые романтические фильмы. "Реальная любовь" – одна из таких лент. И хотя ее ежегодно смотреят миллионы киноманов, изучая едва ли не каждый кадр, невозможно остаться равнодушными от появления Хью Гранта с танцем-импровизацией.

Забавный фрагмент рассмешил всех, ведь уверены, что именно так и развлекаются знаменитые политики, когда думают, что их никто не видит.

"Реальная любовь": смотрите фрагмент фильма

"Мистер и миссис Смит"

Невозможно забыть и страстное танго Анджелины Джоли и Брэда Питта в зрелищном боевике "Мистер и миссис Смит". Эта парочка еще в танце не сдерживала страсти, а потому зрители сразу поверили, что актеры действительно влюблены.

И хотя Анджелина Джоли и Брэд Питт уже официально разведены, мы охотно пересматриваем их опасное танго.

"Мистер и миссис Смит": смотрите фрагмент фильма

"Джокер" (2019)

Танцевальные сцены могут быть и кульминационными, как в "Джокере". Момент, когда Хоакин Феникс стоит на лестнице и не сдерживается в танце, поразил весь мир. Именно этой импровизацией актер показал: в Готэме появился опасный злодей, которого ничего не сковывает. Ни законы, ни принципы морали не остановят Джокера в его действиях.

Интересно, что не только фильм получил бешеную популярность. Благодаря танцевальной сцене Джокера теперь все хотят иметь фото на знаменитой лестнице в Нью-Йорке.

"Джокер": смотрите фрагмент фильма

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"1+1" (2011)

Кажется, нет такой вечеринки, которую не мог покорить талантливый французский актер Омар Си. В фильме "1+1" он сумел взбудоражить даже самый скучный праздник богачей.

По сюжету, мужчина устраивается сиделкой к богатому аристократу Филиппу, который прикован к инвалидному креслу. И, казалось бы, разбойник Дрис не может ничего изменить в буднях своего босса, но даже маленькие мгновения утешают и возвращают к жизни Филиппа. И в сцене с танцем это прекрасно показано.

"1+1": смотрите фрагмент фильма

"Танец-вспышка" (1983)

А закрывает подборку драматический фильм "Танец-вспышка". Сама лента рассказывает о танцовщице, которая мечтает стать балериной. Днем Александра работает на заводе, вечером – в баре, и все для того, чтобы прокормить себя и иметь средства на обучение в престижной балетной школе. Кульминационной сценой является прослушивание перед комиссией. И здесь главная героиня показала, на что она способна.

Именно этот фрагмент не давал покоя всем американским поп-дивам. Артистки одна за другой создавали клипы в стиле "Танца-вспышки". И это неудивительно, ведь лента вдохновляла целые поколения воплощать свои мечты и идти к тому, чего хочешь.

"Танец-вспышка": смотрите фрагмент фильма