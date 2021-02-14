Несмотря на то, что сюжеты большинства фильмов и сериалов содержат романтические отношения, идеальная и одновременно естественная их модель попадается довольно редко. Ко Дню святого Валентина мы вспомнили кинопары, которые буквально заставляют поверить в любовь.

Если вы уже нашли свою идеальную вторую половинку – искренне вас поздравляем. А если нет, не расстраивайтесь, заваривайте чай, завернитесь в одеяло и давай вспоминать с нами идеальные пары из фильмов и сериалов.

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Генри и Люси в фильме "50 первых поцелуев"

Генри Рот, которого играет Адам Сэндлер, влюбляется в учительницу рисования Люси (Дрю Бэрримор). Им удалось наладить связь и они провели замечательный вечер вдвоем. Но впоследствии оказывается, что в результате несчастного случая девушка страдает от антероградной амнезии. Каждое утро она уже не помнит, что было с ней вчера.

Поэтому Генри ежедневно пытается заново привлечь внимание девушки. И несмотря на то, что у нее проблемы с памятью, старые методы уже не действуют. Тем более отец и брат девушки не слишком одобряют его попытку построить с ней отношения. Но Генри не собирается сдаваться и борется за свою любовь, даже если ему оставшуюся жизнь придется заново влюблять в себя Люси.



Кадр из фильма "50 первых поцелуев" / Фото Pinterest

Амели и Нино в фильме "Амели"

Милая девушка Амели, которую играет Одри Тотту, пытается творить добрые дела и делать других людей счастливыми. Однажды она влюбляется в Нино (Матье Кассовиц), который собирает выброшенные фотографии незнакомцев из кабинок для паспорта. Парень случайно теряет свой коллекционный альбом на улице и Амели изо всех сил пытается его вернуть. Но анонимно, чтобы он ее не "раскусил".

История о Амели и Нино – милый и очаровательный рассказ о начале первых романтических отношений.



Кадр из фильма "Амели" / Фото Pinterest

Не отказывайтесь от уютного вечера со второй половинкой. Романтический фильм, объятия, чипсы Lay's – что может быть лучше?

Дэдпул и Ванесса в "Дэдпул"

Вероятно, вы ожидали увидеть в этом списке только романтические ленты. Но поскольку мы рассказываем об идеальных парах, то Дэдпул с Ванессой должны быть в этом списке. С самого начала между этими двумя была не только химия, но и настоящие здоровые отношения.

Эти двое – прекрасный пример того, как люди любят не из-за внешности или рода деятельности, а за личность и как важно на самом деле быть с человеком, который действительно является твоей родственной душой.



Кадр из фильма "Дэдпул" / Фото Pinterest

Ной и Элли в "Дневник памяти"

Это фильм о влюбленных в 1940 годах. Бедный рабочий лесопилки Ной (Райан Гослинг) видит 17-летнюю наследницу Элли Гамильтон (Рэйчел МакАдамс), которая проводит лето в городе со своими родителями. У подростков начинается летний роман. Но из-за разницы в социальном классе родители Элли не одобряют этих отношений и делают все, чтобы оградить девушку от парня.

В жизни на пару ожидает еще много препятствий, но они никогда не перестают думать друг о друге. Раскрывать концовку в нашем репертуаре. Тем более ни одно описание не сможет раскрыть весь сюжет этого культового фильма – его нужно смотреть.



Кадр из фильма "Дневник памяти" / Фото Pinterest

Джоэл и Клементина в картине "Вечное сияние чистого разума"

Мечтательный меланхолик встречает веселую и жизнерадостную Клементину. Их жизнь – это фейерверк ярких событий. Но у каждой пары бывают кризисные периоды, когда, кажется, уже не о чем поговорить, а обыденность начинает раздражать. Это не обошло и Джоэла с Клементиной.

Импульсивная Клементина буквально стирает Джоэла из своей памяти и он хочет отомстить ей тем же. Но если в этом фильме можно обмануть ум, сердце – нет. В главных ролях играют Джим Керри и Кейт Уинслет.



Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума" / Фото Pinterest

Роуз и Джек в фильме "Титаник"

Это герои фильма, который рано или поздно смотрел чуть ли не каждый человек. Выиграв билеты третьего класса на лайнер, бедный художник Джек (Леонардо Ди Каприо) даже не надеялся найти там свою любовь. Так же как и семнадцатилетняя Роуз (Кейт Уинслет), которая вот-вот должна была выйти замуж "по расчету".

Страдая из-за навязанного матерью брака, девушка захотела совершить самоубийство, прыгнув с борта судна. Но Джек вовремя это заметил и остановил ее. Герои влюбляются друг в друга и счастливо проводят время вместе. Джек знакомит Роуз с преимуществами бедной жизни, а она посвящает его в свою. Эта драматическая и одновременно романтическая история любви стала культовой во всем мире.



Кадр из фильма "Титаник" / Фото Pinterest

Моника и Чендлер в сериале "Друзья"

Хотя в сериале "Друзья" много хороших пар, Моника и Чендлер в исполнении Кортни Кокс и Мэтта Леблана является самой стабильной. В конце четвертого сезона эти два друга неожиданно заводят роман, и полгода скрывают свои отношения. Несмотря на то, что они несколько разные, им очень комфортно вместе и они прекрасно дополняют друг друга.

За развитием их отношений интересно наблюдать. Практическая и организована Моника, которая помешана на порядке и Чендлер, который сначала очень боялся серьезных отношений. Они принимают и поддерживают друг друга на протяжении всего пути отношений и это прекрасно, ведь так и должно быть.



Кадр из сериала "Друзья" / Фото Pinterest

Шрек и Фиона в мультфильме "Шрек"

Это первые герои мультфильма, которые буквально поломали все шаблоны. Зеленый тролль Шрек по просьбе лорда Фаркуада едет спасать принцессу. Фаркуад хочет жениться на Фионе, но она заточена в высокой башне, охраняемой драконом. Но что-то явно идет не по плану, ведь дорогой в королевство лорда герои влюбляются друг в друга.

У Фионы есть секрет, которого она очень стесняется. Когда заходит солнце, она превращается в тролля. И хотя для всех она есть "отвратительной", Шрек видит ее прекрасной в любом обличье. Фиона принимает себя и в следующих частях мультфильма мы видим, как их любовь только крепнет. Бесстрашный Шрек и самодостаточная Фиона не дадут в обиду друг друга и сделают все для того, чтобы быть вместе.



Кадр из мультфильма "Шрек" / Фото Pinterest

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Лили и Маршал в сериале "Как я встретил вашу маму"

Один из героев сериала "Как я встретил вашу маму", Тед, придумал теорию оливок – пара гармонична, если один ее член обожает оливки, а другой ненавидит. Эта теория возникла вследствие наблюдений за Лили (Элисон Ханниган) и Маршалом (Джейсон Сигел), чьи отношения были близки к идеальным. Хотя впоследствии оказалось, что Маршал таки любит оливки. Просто через эту теорию боялся в этом признаться. Но несмотря на это, на гармоничность пары это никак не повлияло.

Лили и Маршал вместе еще с колледжа. И хотя в определенный момент одного из героев это пугает, потом все опять становится на свои места. Ведь если вы созданы для того, чтобы быть вместе, неважно, когда вы нашли друг друга.