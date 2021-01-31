Некоторые актеры похожи на Джейсона Стейтема: они нашли универсальный метод игры и далеко от него не отходят. Им удается пронести одного персонажа сквозь десятки лент. Кто-то всегда будет играть брутальных убийц в боевиках, а у кого-то лучше получаются комедийные или драматические роли. Но каждый актер, даже если стал заложником образа, хотя бы один раз попытается отойти от него.

Источник: 24 канал

И хотя сам факт смены амплуа вызывает уважение, порой оно оборачивается гениальными перформансами. Редакция 24 канала выбрала для вас лучшие работы актеров, которые невероятно справились с нетипичной для себя ролью.

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Адам Сэндлер "Неограненные драгоценности"

Год выхода – 2019

Жанр – криминал, драмедия, триллер

Рейтинг IMDb – 7,4

Актер известен широкой публике ролями в комедиях. Их трудно смотреть без боли, но даже среди них попадаются такие шедевры трэш-комедии, как, например, "Не шутите с Зоханом". Но мы недаром написали в первом предложении слово "актер". Адам Сэндлер поставил под сомнение шаблоны, по которым критики оценивают его работы. Главная роль в ленте "Неограненные драгоценности" – это образ, в котором мы не видели актера никогда. Деспотичный, эгоцентричный, постоянно нервозный. При просмотре не исчезает ощущение, что Адам вложил в свою игру личные мотивы и переживания.

Американская киноакадемия проигнорировала перформанс комедианта. Но большинство критиков сошлись на том, что для этого была лишь одна причина. Исполнитель со столь огромным багажом творчески неудачных фильмов просто в нее не впишется.

"Неограненные драгоценности": смотрите трейлер фильма

Джим Керри "Человек на Луне"

Год выхода – 1999

Жанр – драма, комедия

Рейтинг IMDb – 7,4

Прорывными драматическими ролями Джима Керри принято считать образы в "Вечном сиянии чистого разума" и "Шоу Трумана". И это справедливо. Но на фоне картин, уже ставших современной классикой, байопик о комике-авангардисте Энди Кауфмане остается незамеченным. Кауфман был вдохновением для Керри на протяжении многих лет. И согласитесь, сыграть кумира молодости у режиссера "Пролетая над гнездом кукушки" мало бы кто отказался.

В роль актер вживался по системе Станиславского. Откликался лишь на имя Энди, со съемочной группой общался лишь в манере своего героя. Позже о съемках "Человека на Луне" сделают документальный фильм, а в 2000 году Керри получит Золотой глобус за "Лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле".

"Человек на Луне": смотрите трейлер фильма

Леонардо Ди Каприо "Джанго освобожденный"

Год выхода – 2012

Жанр – спагетти-вестерн

Рейтинг IMDb – 8,4

Леонардо Ди Каприо пришлось потратить много лет на то, чтобы смыть с себя образ бедняка Джека из "Титаника". Актер активно снимался у классиков современного кино. Это и Мартин Скорсезе, и Стивен Спилберг и Дэнни Бойл, и даже Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Полностью отойти от амплуа преимущественно хорошего парня или простого человека помог Квентин Тарантино. В шедевре спагетти-вестерна "Джанго освобожденный" Ди Каприо воплотил абсолютное зло в образе торговца рабами Келвина Кэнди. Тарантино позже признался, что среди всех выдуманных им персонажей Кэнди – единственный, к которому он вообще не испытывает симпатию.

Для Леонардо Ди Каприо режиссер прописал так много ругательных реплик, что актеру приходилось делать паузы между дублями, чтобы прийти в себя. Но самым ярким моментом на съемках стала сцена продажи любимой главного героя. Ди Каприо случайно повредил руку, но продолжил играть. Ошарашенный Квентин Тарантино решил прописать импровизацию в сценарии, нашел несколько пакетов искусственной крови и придал сцене более жуткий оттенок. Что ж, ждем, когда импровизации Леонардо Ди Каприо начнут разбирать в актерских студиях.

"Джанго освобожденный": смотрите трейлер фильма

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Роберт Паттинсон "Хорошее время"

Год выхода – 2017

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 7,4

Для многих актеров роль в "Сумерках" стала клеймом. Достаточно стать кумиром подростков один раз, и ты рискуешь навсегда быть заложником одного образа. Это горе едва не случилось с Робертом Паттинсоном. При работе над последними частями саги актер признавал, что не является ее особым поклонником. Чрезмерное внимание к нему и его личной жизни побудило в дальнейшем выбирать независимые, преимущественно камерные проекты. Одним из них стало "Хорошее время" уже упомянутых братьев Сэфди. Паттинсон сыграл мелкого грабителя, который пытается заработать на жизнь, помочь брату, или по крайней мере выпутаться из неприятностей, которые одна за другой случались с ним в процессе достижения этих целей.

"Хорошее время": смотрите трейлер фильма

Мэттью Макконахи "Далласский клуб покупателей"

Год выхода – 2013

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 8,0

В длинном послужном списке Мэттью Мак-Конаги случались драматические роли. Но его привычное амплуа – это пляжный бездельник, к которому актер впоследствии вернется. До ролей в "Настоящем детективе" и "Интерстелларе" актер сыграл умирающего от СПИДа мужчину. Он находит лекарства, поддерживающие его жизнь, и решает поделиться ими с другими. Так он открыл "Далласский клуб покупателей". Его члены платили деньги за участие и раз в неделю получали необходимые препараты.

Для этой роли Макконахи похудел более чем на 20 килограммов, играл по системе Станиславского, а после завершения работы над фильмом его ждали проблемы со спиной. Старания актера оправдали себя, когда Мэттью получил свой первый и единственный Оскар.

"Далласский клуб покупателей": смотрите трейлер фильма

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Том Круз "Соучастник"

Год выхода – 2004

Жанр – неонуарный триллер

Рейтинг IMDb – 7,5

Увидеть звезду "Миссии невыполнимой" не в образе брутального красивого парня в последние несколько десятилетий непросто. Актер давно понял, где хочет сниматься и каких персонажей воплощать на экранах. Но в начале карьеры Круз регулярно шел на риск. И "Соучастник" – лучшее тому подтверждение.

Сюжет ленты прост. Главному герою нужно целую ночь катать по городу одного клиента. Этот пассажир – киллер в исполнении Тома Круза. Грубый, но не лишенный шарма бандит разбирается в джазе, романтизирует свое ремесло и пытается помочь главному герою, ведь далеко не каждый таксист мечтал о такой работе.

Мы видим Тома Круза с седыми волосами. Стильный костюм – его униформа, глубокие размышления – последние слова покойника, убитого его рукой.

Харизматичный, хладнокровный. Словом, тот самый Том Круз, которого мы привыкли видеть в жизни, но не на экране.

"Соучастник": смотрите трейлер фильма

Дензел Вашингтон "Тренировочный день"

Год выхода – 2001

Жанр – криминальная драма

Рейтинг IMDb – 7,7

Дензел Вашингтон всю жизнь играл лишь хороших парней. И для этого не надо под лупой изучать фильмографию. Он был хорошим парнем в "Малколм Икс", "Книге Илая", "Маньчжурском кандидате", "Полете", "Неуправляемом". И если вы поверили, будто предела ролей хороших парней в его карьере нет, задумайтесь. "Тренировочный день" – это злой и лучший Дензел Вашингтон, которого мы видели.

Сюжет фильма – это одно большое клише. Кажется, Дэвид Эйр, режиссер "Отряда самоубийц", который его придумал, и сам это понимал. Поэтому если мы перескажем вам сюжет, большой шанс, что фильм вы не посмотрите. Но кое-что важное нужно сказать.

Эта лента будет вдохновлять не одно поколение актеров, режиссеров и сценаристов на умение быть искренним. Это не типичная история о хороших полицейских, побеждающих зло. Это история о том, как человек, который должен был бороться с криминалом, стал его частью.

Гениальная актерская игра Вашингтона, которая по непонятным причинам до сих пор не вписана в учебники, принесла ему единственный Оскар в карьере, а миру подарила многогранного антигероя, на которого будут равняться ваши внуки.

"Тренировочный день": смотрите трейлер фильма

Хит Леджер "Темный рыцарь"

Год выхода – 2008

Жанр – драма, трилер, кинокомикс

Рейтинг IMDb – 9,0

Мало кто знает, но звезде подростковых ромкомов предлагали роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана. Актер отказался, но сказал, что мечтает сыграть Джокера.

Существует множество легенд о подготовке Хита Леджера к этой роли. Он якобы месяцами не вылезал из отеля, общался сам с собой и вел дневник от имени Джокера. Правдой это можно назвать частично. Хит Леджер и правда глубоко погрузился в подсознательное своего героя. Он и правда полностью отдавался работе. Но его друзья и коллеги как один уверяют: актер не терял разум. Он со всеми ходил на обеды, шутил, общался и оставался жив. Официальная причина смерти, пожалуй, и является правдой. Хит Леджер не пытался покончить с собой. Его не стало из-за смешивания снотворного и антидепрессантов. И этот фармацевтический коктейль стал для звезды последним.

Леджер был первым актером, награжденным Оскаром посмертно. И если вам интересно почему, то посмотрите "Темного рыцаря".

"Темный рыцарь": смотрите трейлер фильма

Джона Хилл "Человек, который изменил все"

Год выхода – 2011

Жанр – драма, спортивный

Рейтинг IMDb – 7,6

Звезда подростковых комедий – статус приятный, но не очень почетный. Особенно когда ты знаешь, что можешь играть лучше. Сегодня Джона Хилл едва ли не воплощение целого поколения. А его режиссерский дебют "Середина 90-х" поражает всеобъемлющей искренностью. И не меньше искренности актер вложил в игру в картине "Человек, который изменил все".

Несмотря на роль второго плана в дуэте с всеобъемлющим Брэдом Питтом Хилл не дал звезде перетянуть на себя одеяло. Без этой роли мы бы никогда не увидели актера в лентах серьезных режиссеров. Джона Хилл никогда бы не сыграл в "Волке с Уолл-Стрит", если бы "Человека, который изменил все" не посмотрел Мартин Скорсезе. Актеру так хотелось сыграть в ленте режиссера, что несмотря на заочное утверждение на роль он согласился на минимальную сумму гонорара, установленную Гильдией актеров США.

"Человек, который изменил все": смотрите трейлер

Дэниел Рэдклифф "Человек – швейцарский нож"

Год выхода – 2016

Жанр – драмедия

Рейтинг IMDb – 7,0

Должны признать, что в роли трупа любой актер выйдет за рамки своего амплуа, это уж точно. Особенно актер, известный миру по роли "выжившего мальчика". Образ, похожий на Гарри Поттера, трудно воплотить на экране. Но гораздо труднее от него избавиться. Среди тройки главных актеров Эммы Уотсон и Руперта Гринта, Дэниел Рэдклифф ушел как можно дальше. Он снимался в экранизациях романов Булгакова, ужасах, иронических комедиях, драмах. И лента "Человек – швейцарский нож" как нельзя лучше показала – Рэдклифф способен на все.

Сюжет фильма прост, поэтому его можно пересказать без спойлеров. Главный герой оказывается один на необитаемом острове. Ему нечего есть, нечего пить, он в отчаянии. Однажды на берегу он находит мертвое тело. Оказывается, что оно помогает ему выжить, разводя костер, давая пресную воду. И самое главное: оно говорит.

Рэдклифф иронично подчеркнул, что эта роль – лучшая в его карьере. Искренний, душевный и незабываемый фильм, который прямо сейчас скучает без вашего просмотра.

"Человек – швейцарский нож": смотрите трейлер фильма