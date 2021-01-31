Деякі актори схожі на Джейсона Стейтема: вони знайшли універсальний метод гри та далеко від нього не відходять. Їм вдається пронести одного персонажа крізь десятки стрічок. Хтось завжди гратиме брутальних убивць в бойовиках, а в когось краще виходять комедійні чи драматичні ролі. Але кожен актор, навіть якщо став заручником образу, бодай один раз спробує відійти від нього.

Джерело: 24 канал

І хоча сам факт зміни амплуа викликає повагу, деколи вони обертаються геніальними перформансами. Редакція 24 каналу обрала для вас найкращі роботи акторів, що неймовірно впорались із нетиповою для себе роллю.

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Адам Сендлер "Неограновані коштовності"

Рік виходу – 2019

Жанр – кримінал, драмедія, трилер

Рейтинг IMDb – 7,4

Актор відомий широкому загалу ролями в комедіях. Їх важко дивитись без болю, але навіть серед них трапляються такі шедеври треш-комедії, як, наприклад "Не жартуйте з Зоханом". Але ми недарма написали в першому реченні слово "актор". Адам Сендлер поставив під сумнів шаблони, за якими критики оцінюють його роботи. Головна роль у стрічці "Необроблені коштовності" – це образ, в якому ми не бачили актора ніколи. Деспотичний, егоцентричний, постійно знервований. При перегляді не зникає відчуття, що Адам вклав у свою гру особисті мотиви та переживання.

Американська кіноакадемія проігнорувала перформанс комедіанта. Але більшість критиків зійшлися на тому, що для цього була лише одна причина. Виконавець з настільки величезним багажем творчо невдалих фільмів просто у неї не впишеться.

"Неограновані коштовності": дивіться трейлер фільму

Джим Керрі "Людина на Місяці"

Рік виходу – 1999

Жанр – драма, комедія

Рейтинг IMDb – 7,4

Проривними драматичними ролями Джима Керрі заведено вважати образи у "Вічному сяйві чистого розуму" та "Шоу Трумена". І це справедливо. Але на фоні картин, що вже стали сучасною класикою, байопік про коміка-авангардиста Енді Кауфмана залишається непоміченим. Кауфман був натхненням для Керрі упродовж багатьох років. І погодьтесь, зіграти кумира молодості в режисера "Пролітаючи над гніздом зозулі" мало б хто відмовився.

У роль актор вживався за системою Станіславського. Відгукувався лише, на ім'я Енді, зі знімальною групою спілкувався лише в манері свого прототипу. Пізніше про фільмування "Людини на Місяці" зроблять документальний фільм, а у 2000 році Керрі здобуде Золотий глобус за "Найкращу чоловічу роль в комедії чи мюзиклі".

"Людина на Місяці": дивіться трейлер фільму

Леонардо Ді Капріо "Джанго вільний"

Рік виходу – 2012

Жанр – спагетті-вестерн

Рейтинг IMDb – 8,4

Леонардо Ді Капріо довелося витратити багато років на те, щоб змити з себе образ бідняка Джека з "Титаніку". Актор активно знімався у класиків сучасного кіно. Це і Мартін Скорсезе, і Стівен Спілберг, і Денні Бойл, і навіть Алехандро Гонсалес Іньярріту.

Повністю відійти від амплуа переважно гарного хлопця або простої людини допоміг Квентін Тарантіно. У шедеврі спагетті-вестерну "Джанго вільний" ДІ Капріо втілив абсолютне зло в образі торговця рабами Келвіна Кенді. Тарантіно пізніше зізнався, що серед усіх вигаданих ним персонажів Кенді – єдиний, до якого він взагалі не відчуває симпатію.

Для Леонардо Ді Капріо режисер прописав так багато лайливих реплік, що актору доводилось робити паузи між дублями, щоб прийти до тями. Але найяскравішим моментом на зйомках стала сцена продажу коханої головного героя. Ді Капріо випадково пошкодив руку, але продовжив грати. Ошелешений Квентін Тарантіно вирішив прописати імпровізацію в сценарії, знайшов кілька пакетів штучної крові та надав сцені більш моторошного та кріпового відтінку. Що ж, чекаємо, коли імпровізації Леонардо Ді Капріо почнуть розбирати в акторських студіях.

"Джанго вільний": дивіться трейлер фільму

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Роберт Паттінсон "Гарні часи"

Рік виходу – 2017

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 7,4

Для багатьох акторів роль у "Сутінках" стала клеймом. Достатньо стати кумиром підлітків один раз, і ти ризикуєш назавжди бути заручником одного образу. Це горе ледь не трапилось із Робертом Паттінсоном. При роботі над останніми частинами саги актор визнавав, що не є її особливим прихильником. Надмірна увага до нього та його особистого життя спонукала надалі обирати незалежні, переважно камерні проєкти. Одним з них стали "Гарні часи" вже згаданих братів Сефді. Паттінсон зіграв дрібного грабіжника, що намагається заробити на життя, допомогти брату, або, принаймні, виплутатись з неприємностей, які одна за одною траплялися з ним в процесі досягнення цих цілей.

"Гарні часи": дивіться трейлер фільму

Меттью Мак-Конагей "Далласький клуб покупців"

Рік виходу – 2013

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 8,0

Так, в довгому послужному списку Меттью Мак-Конагі траплялися драматичні ролі. Але його звичне амплуа – це пляжний нероба, до якого актор згодом повернеться. До ролей у "Справжньому детективі" та "Інтерстелларі" актор зіграв помираючого від СНІДу чоловіка. Він знаходить ліки, що підтримують його життя та вирішив поділитися ними з іншими. Так він відкрив Далласький клуб покупців. Його члени платили гроші за участь та раз на тиждень отримували необхідні препарати.

Для цієї ролі Мак-Конагей схуд на понад 20 кілограмів, грав за системою Станіславського, а після завершення роботи над фільмом на нього чекали проблеми зі спиною. Старання актора виправдали себе, коли Меттью отримав свій перший та єдиний Оскар.

"Далласький клуб покупців": дивіться трейлер фільму

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Том Круз "Співучасник"

Рік виходу – 2004

Жанр – неонуарний трилер

Рейтинг IMDb – 7,5

Побачити зірку "Місії нездійсненної" не в образі брутального гарного хлопця в останні кілька десятиліть непросто. Актор давно зрозумів, де хоче зніматись та яких персонажів втілювати на екранах. Але на початку кар'єри Круз регулярно йшов на ризик. І "Співучасник" – найкраще тому підтвердження.

Сюжет стрічки простий. Головному герою потрібно цілу ніч катати містом одного клієнта. Цей пасажир – кілер у виконанні Тома Круза. Брутальний, але не позбавлений шарму бандит розбирається в джазі, романтизує своє ремесло та намагається допомогти головному герою, адже далеко не кожен таксист мріяв про таку роботу.

Ми бачимо Тома Круза із сивим волоссям. Стильний костюм – його уніформа, глибокі роздуми – останні слова покійника, вбитого його рукою.

Харизматичний, холоднокровний. Словом, той самий Том Круз, якого ми звикли бачити в житті, але не на екрані.

"Співучасник": дивтіься трейлер фільму

Дензел Вашингтон "Тренувальний день"

Рік виходу – 2001

Жанр – кримінальна драма

Рейтинг IMDb – 7,7

Дензел Вашингтон все життя грав лише хороших хлопців. І для цього не треба під лупою вивчати фільмографію. Він був хорошим хлопцем у "Малколм Ікс", "Книзі Ілая", "Маньчжурському кандидаті", "Польоті", "Некерованому". І якщо ви повірили, ніби межі ролей хороших хлопців у його кар’єрі немає, задумайтесь. "Тренувальний день" – це злий та найкращий Дензел Вашингтон, якого ми бачили.

Сюжет фільму – це одне велике кліше. Здається, Девід Ейр, режисер "Загону самогубців", який його придумав, і сам це розумів. Тож якщо ми перекажемо вам сюжет, великий шанс, що фільм ви не подивитесь. Але дещо важливе потрібно сказати.

Ця стрічка надихатиме не одне покоління акторів, режисерів та сценаристів на вміння бути щирим. Це не типова історія про гарних поліцейських, що перемагають зло. Це історія про те, як людина, що мала боротися із криміналом, стала його частиною.

Геніальна акторська гра Вашингтона з незрозумілих причин досі не вписана в підручники, принесла йому єдиний Оскар в кар'єрі, а світу подарувала багатогранного антигероя, на якого рівнятимуться ваші онуки.

"Тренувальний день": дивіться трейлер фільму

Гіт Леджер "Темний лицар"

Рік виходу – 2008

Жанр – драма, трилер, кінокомікс

Рейтинг IMDb – 9,0

Мало хто знає, але зірці підліткових ромкомів пропонували роль Бетмена у трилогії Крістофера Нолана. Актор відмовився, але сказав, що мріє зіграти Джокера.

Існує безліч легенд про підготовку Гіта Леджера до цієї ролі. Він нібито місяцями не вилазив з готелю, спілкувався сам із собою та вів щоденник від імені Джокера. Правдою це можна назвати частково. Гіт Леджер і правда глибоко занурився у підсвідоме свого героя. Він і правда повністю віддавався роботі. Але його друзі та колеги як один запевняють: актор не втрачав розум. Він з усіма ходив на обіди, жартував, спілкувався та залишався живим. Офіційна причина смерті, мабуть, і є правдою. Гіт Леджер не намагався вкоротити віку. Його не стало через змішування снодійного та антидепресантів. І цей фармацевтичний коктейль став для зірки останнім.

Леджер був першим актором, ушанований Оскаром посмертно. І якщо вам цікаво, чому, подивіться "Темного лицаря".

"Темний лицар": дивіться трейлер фільму

Джона Гілл "Людина, яка змінила все"

Рік виходу – 2011

Жанр – драма, спортивний

Рейтинг IMDb – 7,6

Зірка підліткових комедій – статус приємний, але не дуже почесний. Особливо коли ти знаєш, що можеш грати краще. Сьогодні Джона Гілл – ледь не втілення цілого покоління. А його режисерський дебют "Середина 90-их" вражає всеохопною щирістю. І не менше щирості актор вклав у гру в картині "Людина, яка змінила все".

Попри роль другого плану в дуеті із всеосяжним Бредом Піттом Гілл не дав зірці перетягнути на себе. Без цієї ролі ми б ніколи не побачили актора у стрічках серйозних режисерів. Джона Гілл ніколи б не зіграв у "Вовку з Волл-Стріт", якби "Людину, яка змінила все" не подивився Мартін Скорсезе. Актору так хотілось зігратись у стрічці режисера, що попри заочне затвердження, він погодився на мінімальну суму гонорару, встановлену Гільдією акторів США.

"Людина, яка змінила все": дивіться трейлер

Деніел Редкліфф "Складана людина"

Рік виходу – 2016

Жанр – драмедія

Рейтинг IMDb – 7,0

Мусимо визнати, що в ролі трупа будь-який актор вийде поза свого амплуа, це вже точно. Особливо актор, відомий світу за роллю "хлопчика, що вижив". Образ, подібний Гаррі Поттеру, важко втілити на екрані. Але набагато важче його позбутись. Серед трійки головних акторів Емми Вотсон та Руперта Грінта, Деніел Редкліфф пішов якнайдалі. Він знімався в екранізаціях романів Булгакова, горорах, іронічних комедіях, драмах. І стрічка "Складана людина" якнайкраще показала – Редкліфф здатен на все.

Сюжет фільму простий, тож його можна переказати без спойлерів. Головний герой опиняється один на безлюдному острові. Йому нічого їсти, нічого пити, він у відчаї. Одного разу на березі він знаходить мертве тіло. Виявляється, що воно неабияк допомагає йому вижити, розводячи багаття, даючи прісну воду. І найголовніше: воно говорить.

Редкліфф іронічно підкреслив, що ця роль – найкраща в його кар’єрі. Щирий, душевний та незабутній фільм, що просто зараз сумує без вашого перегляду.

"Складана людина": дивіться трейлер фільму