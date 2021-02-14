Попри те, що сюжети більшості фільмів та серіалів містять романтичні стосунки, ідеальна та водночас природна їхня модель трапляється досить рідко. До Дня святого Валентина ми пригадали кінопари, які буквально змушують повірити у кохання.

Якщо ви вже знайшли свою ідеальну другу половинку – щиро вас вітаємо. А якщо ні, не засмучуйтесь, заварюйте чай, загорніться у ковдру та нумо пригадувати з нами ідеальні пари з фільмів та серіалів.

До теми Ідеально для вікенду: 9 фільмів, які створять романтичну атмосферу

Генрі та Люсі у фільмі "50 перших поцілунків"

Генрі Рот, якого грає Адам Сендлер, закохується у вчительку малювання Люсі (Дрю Беррімор). Їм вдалося налагодити зв'язок і вони провели чудовий вечір удвох. Але згодом виявляється, що внаслідок нещасного випадку дівчина страждає від антероградної амнезії. Кожного ранку вона вже не пам'ятає те, що було з нею вчора.

Тож Генрі щодня намагається заново привернути увагу дівчини. І попри те, що у неї проблеми з пам'яттю, старі методи вже не діють. Тим паче батько та брат дівчини не надто схвалюють його спробу побудувати з нею стосунки. Але Генрі не збирається здаватися та бореться за своє кохання, навіть якщо йому решту життя доведеться заново закохувати в себе Люсі.



Кадр з фільму "50 перших поцілунків" / Фото Pinterest

Амелі та Ніно у стрічці "Амелі"

Мила дівчина Амелі, яку грає Одрі Тотту, намагається творити добрі справи та робити інших людей щасливішими. Одного дня вона закохується в Ніно (Матьє Кассовіц), який збирає викинуті фотографії незнайомців з кабінок для паспорта. Хлопець випадково губить свій колекційний альбом на вулиці й Амелі з усіх сил намагається його повернути. Але анонімно, щоб він її не "розкусив".

Історія про Амелі та Ніно – мила та чарівна розповідь про початок перших романтичних стосунків.



Кадр з фільму "Амелі" / Фото Pinterest

Не відмовляйтесь від затишного вечора з другою половинкою. Романтичний фільм, обійми, чипси Lay’s – що може бути кращим?

Дедпул та Ванесса у "Дедпул"

Ймовірно, ви очікували побачити у цьому списку лише романтичні стрічки. Але оскільки ми розповідаємо про ідеальні пари, то Дедпул з Ванессою повинні бути у цьому списку. Від самого початку між цими двома була не лише хімія, а й справжні здорові стосунки.

Ці двоє – чудовий приклад того, як люди кохають не за зовнішність, а за особистість і як важливо насправді буди з людиною, яка й справді є твоєю спорідненою душею.



Кадр з фільму "Дедпул" / Фото Pinterest

Ной та Еллі у "Щоденник пам'яті"

Це фільм про закоханих у 1940 роках. Бідний робітник лісопильні Ной (Райан Гослінг) бачить 17-річну спадкоємицю Еллі Гамільтон (Рейчел МакАдамс), яка проводить літо в місті зі своїми батьками. У підлітків починається літній роман. Але через різницю в соціальному класі батьки Еллі не схвалюють цих відносин і роблять усе, аби відгородити дівчину від хлопця.

У житті на пару очікує ще багато перепон, але вони ніколи не перестають думати одне про одного. Розкривати кінцівку не в нашому репертуарі. Тим паче жоден опис не зможе розкрити весь сюжет цього культового фільму – його потрібно дивитися.



Кадр з фільму "Щоденник пам'яті" / Фото Pinterest

Джоел та Клементина у картині "Вічне сяйво чистого розуму"

Мрійливий меланхолік зустрічає веселу і життєрадісну Клементину. Їхнє життя – це феєрверк яскравих подій. Але у кожної пари бувають кризові періоди, коли, здається, вже немає про що поговорити, а буденність починає дратувати. Це не оминуло й Джоела з Клементиною.

Імпульсивна Клементина буквально стирає Джоела зі своєї пам'яті й він хоче помститись їй тим же. Але якщо у цьому фільмі можна обдурити розум, то серце – ні. У головних ролях грають Джим Керрі та Кейт Вінслет.



Кадр з фільму "Вічне сяйво чистого розуму" / Фото Pinterest

Роуз та Джек у стрічці "Титанік"

Це герої фільму, який рано чи пізно дивилась ледь не кожна людина. Вигравши квитки третього класу на лайнер, бідний художник Джек (Леонардо Ді Капріо) навіть не сподівався знайти там своє кохання. Так само як і сімнадцятирічна Роуз (Кейт Вінслет), яка ось-ось повинна була вийти заміж "за розрахунком".

Страждаючи через нав'язаний матір'ю шлюб, дівчина захотіла скоїти самогубство, стрибнувши з борту судна. Але Джек вчасно це помітив та зупинив її. Герої закохуються одне в одного та щасливо проводять час разом. Джек знайомить Роуз з перевагами бідного життя, натомість вона посвячує його у своє. Ця драматична та водночас романтична історія кохання стала культовою у всьому світі.



Кадр з фільму "Титанік" / Фото Pinterest

Моніка та Чендлер у серіалі "Друзі"

Хоч у серіалі "Друзі" багато гарних пар, Моніка та Чендлер у виконанні Кортні Кокс та Метта Леблана є найстабільнішою. Наприкінці четвертого сезону ці двоє друзів несподівано заводять роман та пів року приховують свої стосунки. Попри те, що вони дещо різні, їм дуже комфортно разом і вони чудово доповнюють одне одного.

За розвитком їхнім стосунків цікаво спостерігали. Практична та організована Моніка, яка схиблена на порядку та Чендлер, який спочатку дуже боявся серйозних стосунків. Вони приймають та підтримують одне одного впродовж всього шляху стосунків і це прекрасно, адже так і повинно бути.



Кадр з серіалу "Друзі" / Фото Pinterest

Шрек і Фіона у мультфільмі "Шрек"

Це перші герої мультфільму, які буквально поламали усі шаблони. Зелений троль Шрек на прохання лорда Фаркуада їде рятувати принцесу. Фаркуад хоче одружитись з Фіоною, але вона заточена у високій вежі, яку охороняє дракон. Але щось явно йде не по плану, адже дорогою до королівства лорда герої закохуються в одне в одного.

У Фіони є секрет, якого вона дуже соромиться. Коли заходить сонце, вона перетворюється у велетня. І хоч для всіх вона є "огидною", Шрек бачить її прекрасною у будь-якій подобі. Фіона приймає себе й у наступних частинах мультфільму ми бачимо, як їхнє кохання лише міцнішає. Безстрашний Шрек та самодостатня Фіона не дадуть в образу одне одного та зроблять усе для того, аби бути разом.



Кадр з мультфільму "Шрек" / Фото Pinterest

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Лілі і Маршал у серіалі "Як я зустрів вашу маму"

Один з героїв серіалу "Як я зустрів вашу маму", Тед, вигадав теорію оливок – пара гармонійна, якщо один її член обожнює оливки, а інший ненавидить. Ця теорія виникла на онові спостережень за Лілі (Елісон Ганніган) й Маршалом (Джейсоном Сіґелом), чиї стосунки були близькими до ідеальних. Хоч згодом виявилось, що Маршал таки любить оливки. Просто через цю теорію боявся в цьому зізнатися. Але попри це, на гармонійність пари це ніяк не вплинуло.

Лілі й Маршал разом ще з коледжу. І хоч в певний момент одного з героїв це лякає, згодом все знову стає на свої місця. Адже якщо ви створені для того, аби бути разом, не важливо, коли ви знайшли одне одного.



Кадр з серіалу "Як я зустрів вашу маму" / Фото Pinterest