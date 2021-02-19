Зізнайтесь: хоч раз у житті ви теж мріяли повернутись у минуле, аби щось змінити, або ж зазирнути у майбутнє. І Голлівуд дає нам змогу побачити такі шалені пригоди з подорожами у часі.

Перед вихідними ми вирішили підібрати найкращі стрічки про фантастичні мандрівки та пропонуємо і вам пофантазувати: що ж ви б зробили на місці головних героїв? До добірки увійшли романтичні фільми, комедії, науково-фантастичні проєкти, бойовики і драми, а тому кожен зможе підібрати ідеальну стрічку на вечір.

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Вихідні вже близько, а тому так хочеться зібрати найближчих друзів та провести вечір з чудовим фільмом. Готуйтесь до такого відпочинку заздалегідь: обирайте до снеків освіжаючий Pepsi, який можна замовити за лінком. Це – вибір справжнього поціновувача кіно!

Найкращі фільми про подорожі в часі

"Назад в майбутнє"

Рік виходу – 1985

Жанр – наукова фантастика, комедія

Рейтинг IMDb – 8,5

Якщо запитати у будь-якого кіномана, який фільм про мандрівки в часі він знає, перше, що відповіла б більшість – це "Назад в майбутнє". І це не дивно, адже стрічка справді стала культовою і навіть революційною свого часу. Чого тільки вартувала поява нового дизайну Pepsi. Циліндр, який подає пляшку, замовлення онлайн через монітор – ця сцена виглядала настільки дивовижно, що вся мережа невпинно говорила про неї.

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У центрі сюжету опиниться підліток Марті МакФлай, який з дивакуватим винахідником Емметом Брауном вирушають спершу у минуле, а потім у майбутнє. І на головних героїв чекає чимало цікавих пригод, які викличуть і сміх у глядачів, і співпереживання.

"Ефект метелика"

Рік виходу – 2004

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 7,6

Кожен вчинок має свої наслідки. І це чудово розуміє головний герой трилера "Ефект метелика", який, як би не намагався змінити фрагменти минулого, пожинав плоди свого вибору. Щоразу Евану доводилось жертвувати чимось та часто забувати про себе. А мандрувати в часі головному герою допомагали щоденники, які він вів через провали у пам'яті.

Якщо і це не переконало вас переглянути "Ефект метелика", тоді просто зазначимо, що головну роль тут зіграв красень Ештон Кутчер.

"Ефект метелика": дивіться трейлер

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Рік виходу – 2004

Жанр – пригодницьке фентезі

Рейтинг IMDb – 7,8

Водночас всі прихильники фільмів про Гаррі Поттера одразу ж згадали б третю частину франшизи. Тут юні чародії з Хоґвартсу – Гаррі, Герміона та Рон – здійснювали захопливі подорожі в часі завдяки магічному годиннику. І пригод цим персонажам не бракувало. Тому "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" сміливо можна назвати частинкою франшизи, про яку краще не говорити, а переглянути.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану": дивіться трейлер

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"Дежа вю"

Рік виходу – 2006

Жанр – екшн, детектив, трилер, фантастика

Рейтинг IMDb – 7,0

Моторошний теракт сколихнув весь Бостон. Під час карнавалу невідомий підриває пором з моряками, забираючи життя сотень людей. Розслідувати справу береться поліцейський Даг Карлін, який звертає увагу на те, що недалеко від місця трагедії знайшли тіло вбитої жінки, яка не була пасажиркою порому. Детектив усвідомлює, що саме Клер може привезти його до терориста.

Це неперевершений і заплутаний детективний трилер, від якого неможливо буде відірватись. "Та де тут мандрівки в часі?" – запитаєте ви. Завдяки новим технологіям Даг не тільки може давати собі підказки з майбутнього, але й запобігти масовому теракту. Тому спостерігати за подіями фільму вдвічі цікавіше.

"Дежа вю": дивіться трейлер

"Дружина мандрівника в часі"

Рік виходу – 2009

Жанр – наукова фантастика, драма

Рейтинг IMDb – 7,1

У стрічці "Дружина мандрівника в часі" розказується про чоловіка Генрі, який має незвичне захворювання, яке змушує його мимовільно подорожувати в часі. У бібліотеці він зустрічає 20-річну красуню Клер. Виявляється, дівчині він добре відомий, адже вона змалку спілкувалась з Генрі. Та як це можливо?

Неперевершена драма зосереджена на розвитку стосунків двох головних героїв. Доля грала з Генрі та Клер, однак вони завжди знаходили спосіб, як зберегти стосунки. Стрічка змусить і сміятись, і плакати, тому ідеально підійде для романтичного вечора.

"Дружина мандрівника в часі": дивіться трейлер

"Опівночі в Парижі"

Рік виходу – 2011

Жанр – фантастика, комедія, мелодрама

Рейтинг IMDb – 7,7

А якщо у вас є настрій переглянути фільм про пошуки власного "я", тоді "Опівночі в Парижі" може стати ідеальним вибором. Тут є і романтика, і дух епохи, і невизначеність головного героя та його втома, яка буде знайома кожному.

За сюжетом, голлівудський сценарист і письменник Гіл Пендер з нареченою та її прагматичними батьками-багатіями приїжджають на відпочинок до Франції. І коли головний герой в захваті від мови, особливої атмосфери і краєвидів Парижа, його кохана більше полюбляє галасливе і спекотне Малібу. Тому Гіл втікає від всіх та потрапляє у часову петлю, яка заносить його у 1920-ті роки. Письменник має змогу зустрітись і поговорити з Фіцджеральдом, Гемінгвеєм, Далі та іншими геніями цього часу. І тільки у минулому Гіл відчує, що нарешті він вдома та кохає по-справжньому.

Стрічка може надихнути цим особливим романтизмом та стимулювати глядачів до змін. Адже для того, щоб бути щасливим, не потрібні петлі часу.

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер

"Петля часу"

Рік виходу – 2012

Жанр – бойовик, фантастика, трилер

Рейтинг IMDb – 7,4

Та якщо ви – любитель напружених трилерів з елементами бойовика, рекомендуємо переглянути фільм "Петля часу". Стрічка перенесе вас у 2044 рік, коли США зробили все для того, щоб унеможливити вбивства. Тепер позбутись трупа неможливо, відтак великі корпорації мали знайти спосіб, як забирати зі свого шляху тих, хто заважає. І вони винайшли машину часу, яка відправляє жертв у минуле. А вже там на них чекали головорізи. Однак, за класикою голлівудського кіно, все йде гладко, поки наступною жертвою кілера Джо не стає він сам.

Стрічка триматиме в напрузі глядача від початку і до кінця. Як врятуватись обидвом версіям головного героя та закрити петлю часу – це буде нелегко.

"Петля часу": дивіться трейлер

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"Вартовий часу"

Рік виходу – 2014

Жанр – наукова фантастика, трилер, драма

Рейтинг IMDb – 7,5

І знову майбутнє з можливостями подорожувати у часі. Однак "Вартовий часу" буде не схожий на типовий бойовик у науково-фантастичному стилі. Все тому, що перед глядачами постане драматичний сюжет з особистими переживаннями і пошуками персонажа.

У центрі подій – поліцейський, який стає вартовим та подорожує в часі, щоб рятувати сотні, а то й тисячі людей від терористів чи інших злочинців. Однак змога побувати у минулому завжди дає відповіді на якісь загадки, що спричиняють нові питання до учасників усього спецпідрозділу.

"Вартовий часу": дивіться трейлер

"Інтерстеллар"

Рік виходу – 2014

Жанр – наукова фантастика, пригодницька драма

Рейтинг IMDb – 8,6

Та якщо попередня стрічка здавалась вам заплутаною, то "Інтерстеллар" режисера Крістофера Нолана захочеться переглянути кілька разів.

Постійні посухи та катаклізми змушують людей шукати способи виживання. Тому вирішують переселитись на іншу планету. Для пошуків ідеального місця відправляють групу дослідників, які повинні зробити все, щоб врятувати людство. Не обійдеться і без мандрівок Галактиками та часом, тому пристебніть паски, сюжет буде напруженим.

"Інтерстеллар": дивіться трейлер

"Помилка часу"

Рік виходу – 2014

Жанр – наукова фантастика, трилер

Рейтинг IMDb – 6,5

А завершує нашу добірку фільм "Помилка часу". Стрічка покаже: що б сталось, якби люди мали змогу виправляти помилки, отримуючи послання з майбутнього. І група молодих людей має таку змогу.

Випадково Фінн, Джаспер і Келлі знаходять у сусідській квартирі дивний прилад. який показує знімки, зроблені наступної доби. Друзі отримують унікальну змогу збагатитись та випереджувати всі погані події. Однак за все потрібно платити, що головні герої зрозуміють, коли в них почнуться справжні проблеми, а на кону буде – їхнє життя.

"Помилка часу": дивіться трейлер

Це далеко не всі чудові фільми про мандрівки в часі. "12 мавп", "Термінатор 3: Повстання машин", "Зоряний шлях: Перший контакт", "Дедпул 2", "Клік: З пультом по життю", "Нові пригоди Білла і Теда", "З 13 в 30", "Тенет" – список можна продовжувати довго. У чому ми точно переконані: ці стрічки неодмінно створять особливу атмосферу на вихідних!