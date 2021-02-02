Щорічно 2 лютого у світі відзначають День Бабака. Тож нинв ми вирішили пригадати фільми, тематика яких присвячена часовій петлі.

Джерело: 24 канал

Тема часової петлі, на відміну від переміщень у часі, не надто популярна у кінематографі. Можливо через те, що побудувати цікавий сюжет при постійному повторенні часу значно складніше. До Дня Бабака ми зібрали 8 хороших фільмів на цю тематику.

До теми Найочікуваніші серіали лютого, про які вже говорить весь світ

"День Бабака"

Оригінальна назва : "Groundhog Day"

: "Groundhog Day" Дата виходу: 1993 рік

1993 рік Жанр : Комедія, мелодрама

: Комедія, мелодрама Рейтинг IMDB: 8,0

Беззаперечна класика, яка ніколи не набридне. День Бабака без "Дня Бабака", це немов Різдво без "Сам удома". Сірий, немов його життя, ведучий Філ Коннорс щороку приїжджає в маленьке містечко штату Пенсільванія на святкування Дня Бабака. Але в один момент щось пішло не так – час зупинився на 2 лютого і герой змушений щоразу проживати один і той самий день.

Щоб Філ не робив, що б не говорив, він щоранку починає один й той самий день наново. Для того, аби прокинутись 3 лютого, герою потрібно зробити щось важливе, але що? Деколи прості речі зрозуміти найскладніше. Якщо ви та рідкісна людина, яка ще не бачила цей фільм, то радимо сьогодні ж виправити цю помилку.

Фільм "День Бабака": дивіться трейлер

"Початковий код"

Оригінальна назва : "Source Code"

: "Source Code" Дата виходу: 2011 рік

2011 рік Жанр : трилер, фантастика

: трилер, фантастика Рейтинг IMDB: 7,5

Військовий Колтер Стівенс приходить до тями в потязі в тілі незнайомого йому чоловіка – Шона. Шон переживає вибух, але після цього Стівенс знову опиняється в його тілі у той самий час. Військовому стає зрозуміло, що він перебуває в симуляції.

Стівенс щоразу переживає останні 8 хвилин героя. За цей відрізок часу він повинен знайти пасажира потяга, який заклав бомбу й став причиною трагедії.

Фільм "Початковий код": дивіться трейлер

"На межі майбутнього"

Оригінальна назва: "Edge of Tomorrow"

"Edge of Tomorrow" Дата виходу: 2014 рік

2014 рік Жанр: фантастика, бойовик

фантастика, бойовик Рейтинг IMDB: 7,9

У "недалекому майбутньому" людство бореться за виживання з агресивною расою іншопланетян. Цілий загін приречений загинути через 5 хвилин після посадки, але на майора Вільяма Кейджа, якого грає Том Круз, потрапила кров одного з ворогів.

Відтепер він, немов у "Дні Бабака", постійно повертається у день своєї гибелі. Йому необхідно побудувати ідеальний план, як вирватися з цієї петлі. Але знання, які він набуває, досить цінні для отримання перемоги над іншопланетянами.

Фільм "На межі майбутнього": дивіться трейлер

"Зависнути в Палм-Спрінгс"

Оригінальна назва: "Palm Springs"

"Palm Springs" Дата виходу: 2020 рік

2020 рік Жанр: комедія, мелодрама, фантастика

комедія, мелодрама, фантастика Рейтинг IMDB: 7,4

Недалеко від міста Палм-Спрінгс 9 листопада активно готуються до весілля. Але Найлз, хлопець однієї з подружок нареченої, не поспішає брати участі в підготовці та відмовляється одягати смокінг. Здається, жодне весілля неможливе без такого чоловіка – він весь день просто випиває та проводить час з задоволенням. Але він ввечері вимовляє на стільки зворушливу промову для молодят, що топить серце старшої сестри нареченої Сари. Ввечері вона слідує за Найлзом у загадкову печеру, а наступного дня знову прокидається 9 листопада. Тепер ці двоє мають вдосталь часу, аби "пропалювати своє життя" без наслідків.

Загалом, цей милий, смішний та безумний фільм підкорив критиків. І якщо вже й застрягати у часовій петлі, то лише у такій.

Фільм "Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться трейлер

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"Біжи, Лола, біжи"

Оригінальна назва: "Run Lola Run"

"Run Lola Run" Дата виходу: 1998 рік

1998 рік Жанр: трилер, драма, кримінал

трилер, драма, кримінал Рейтинг IMDB: 7,6

Лола і Манні проживають у Берліні та шалено закохані одне в одного. Манні працює кур'єром у небезпечного бандита, і коли він втрачає сумку з грошима, то тільки Лола може йому допомогти.

Дівчина має лише 20 хвилин на те, аби знайти сумку зі 100 тисячами марок. Кожна секунда надзвичайно важлива, тому Лола постійно біжить. Спокійно на це не можна дивитися, тож приготуйтеся до небезпечної пробіжки разом з нею. Це єдиний такий фільм у своєму роді. Попри те, що він дуже динамічний, дивитися його досить легко.

Фільм "Біжи, Лола, Біжи": дивіться трейлер

"Месники: Війна нескінченності"

Оригінальна назва: "Avengers: Infinity War"

"Avengers: Infinity War" Дата виходу: 2018

2018 Жанр: Бойовик, пригоди, наукова фантастика

Бойовик, пригоди, наукова фантастика Рейтинг IMDB: 8,4

Месники знову повинні протистояти новій загрозі. На Землю прибув міжгалактичний тиран Танос, який хоче зібрати всі 6 каменів Нескінченності. Він та його армія руйнують все на своєму шляху, і, здається, навіть Месникам не вистачає сил.

Доктор Стрендж за допомогою каменя Часу неодноразово повертається у минуле, аби запобігти втратам та таки здобути перемогу над Таносом. Але все, що переживали герої, так чи інакше вело саме до цього моменту. Доктор Стрендж побачив понад 14 мільйонів випадків, лише 1 з яких виявився переможним.

Фільм "Месники: Війна нескінченності ": дивіться трейлер

"Призначення"

Оригінальна назва: "Predestination"

"Predestination" Дата виходу: 2014

2014 Жанр: Бойовик, пригоди, наукова фантастика

Бойовик, пригоди, наукова фантастика Рейтинг IMDB: 7,5

Патруль часу – це організація, яку створили після винаходу машини часу для запобігання минулих злочинів. Найдосвідченіший агент патруля виправив багато помилок минулого, але всі його спроби зупинити терориста, який організував серію вибухів по всьому світу, виявлялися невдалими.

Подорожі в часі негативно впливають на мозок та зводять з розуму, то ж у кожного є ліміт безпечних переміщень. Тож коли ліміт героя добігає кінця, його відправляють на останнє завдання. Він повинен завербувати до служби в патрулі людину з подвійною фізіологією і біографією. Це непоганий фільм для тих людей, які вже задивилися найкращі фільми про часові петлі та подорожі в часі до дірок.

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"Піджак"

Оригінальна назва: "The Jacket"

"The Jacket" Дата виходу: 2005

2005 Жанр: Бойовик, драма, фентезі, містерія

Бойовик, драма, фентезі, містерія Рейтинг IMDB: 7,1

Ветеран війни Джек Старкс повертається додому після операції "Буря в пустелі". Але по приїзду до міста його звинувачують у вбивстві. На жаль, внаслідок травматичного досвіду герой здобув амнезію, тому не може пригадати нічого зі свого минулого, окрім лише одного моменту. Тож Старкса кладуть до психіатричного закладу, у якому він стає об'єктом експериментів.

Замкнений у комірці моргу під наркотичними речовинами, Старкс якимось чином опиняється у майбутньому. Після відвідування своєї могили він намагається виправити ситуацію у минулому, тобто у теперішньому для нього часі.

Фільм "Піджак": дивіться трейлер