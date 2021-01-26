Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2020 року. До списку увійшли довгоочікувані проєкти стрімінгових платформ та рейтингові стрічки.

Джерело: American Film Insntitute

Щороку аналітики Американського кіноінституту підбивають підсумки та презентують рейтинг найуспішніших і найкращих новинок Голлівуду. Організація є некомерційною, а тому на результати голосування експертів впливає тільки якість і цінність стрічок. Які ж проєкти 2020 року назвали найкращими – дивіться у списку.

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Найкращі фільми 2020 року: за версією AFI

"Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)

"Душа" (Soul)

"Земля кочівників" (Nomadland)

"Звук металу" (Sound of Metal)

"Манк" (Mank)

"Мінарі (Minari)

"Одна ніч у Маямі" (One Night in Miami)

"П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)

"Суд над Чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

"Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).