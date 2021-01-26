"Ферзевий гамбіт", "Душа" та інші: найкращі фільми і серіали 2020 року за версією AFI
Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2020 року. До списку увійшли довгоочікувані проєкти стрімінгових платформ та рейтингові стрічки.
Джерело: American Film Insntitute
Щороку аналітики Американського кіноінституту підбивають підсумки та презентують рейтинг найуспішніших і найкращих новинок Голлівуду. Організація є некомерційною, а тому на результати голосування експертів впливає тільки якість і цінність стрічок. Які ж проєкти 2020 року назвали найкращими – дивіться у списку.
Варто знати Український фільм про Донбас потрапив у лонг-лист британської премії BAFTA
Найкращі фільми 2020 року: за версією AFI
- "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
- "Душа" (Soul)
- "Земля кочівників" (Nomadland)
- "Звук металу" (Sound of Metal)
- "Манк" (Mank)
- "Мінарі (Minari)
- "Одна ніч у Маямі" (One Night in Miami)
- "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
- "Суд над Чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
- "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).
До теми Critics’ Choice Awards 2021: які серіали стали номінантами премії критиків
Найкращі серіали за версією AFI
- "Бріджертони" (Bridgerton)
- "Корона" (The Crown)
- "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
- "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)
- "Мандалорець" (The Mandalorian)
- "Місіс Америка" (Mrs. America)
- "Неортодоксальна" (Unorthodox)
- "Пташка Господа милосердного" (The Good Lord Bird)
- "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- "Ферзевий гамбіт" (The Queen’s Gambit).
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter