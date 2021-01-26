Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. В список вошли долгожданные проекты стриминговых платформ и рейтинговые ленты.

Источник: American Film Insntitute

Ежегодно аналитики Американского киноинститута подводят итоги и презентуют рейтинг самых успешных и лучших новинок Голливуда. Организация является некоммерческой, а потому на результаты голосования влияет только качество и ценность лент. Какие же проекты 2020 года назвали лучшими – смотрите в списке.

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Лучшие фильмы 2020 года: по версии AFI

"Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

"Душа" (Soul)

"Земля кочевников" (Nomadland)

"Звук металла" (Sound of Metal)

"Манк" (Mank)

"Минари (Minari)

"Одна ночь в Майами" (One Night in Miami)

"Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods)

"Суд над Чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)

"Иуда и Черный мессия" (Judas and the Black Messiah).