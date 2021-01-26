"Ферзевый гамбит", "Душа" и другие: лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI
Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. В список вошли долгожданные проекты стриминговых платформ и рейтинговые ленты.
Источник: American Film Insntitute
Ежегодно аналитики Американского киноинститута подводят итоги и презентуют рейтинг самых успешных и лучших новинок Голливуда. Организация является некоммерческой, а потому на результаты голосования влияет только качество и ценность лент. Какие же проекты 2020 года назвали лучшими – смотрите в списке.
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Лучшие фильмы 2020 года: по версии AFI
- "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)
- "Душа" (Soul)
- "Земля кочевников" (Nomadland)
- "Звук металла" (Sound of Metal)
- "Манк" (Mank)
- "Минари (Minari)
- "Одна ночь в Майами" (One Night in Miami)
- "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods)
- "Суд над Чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)
- "Иуда и Черный мессия" (Judas and the Black Messiah).
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Лучшие сериалы по версии AFI
- "Бриджертоны" (Bridgerton)
- "Корона" (The Crown)
- "Страна Лавкрафта "(Lovecraft Country)
- "Лучше позвоните Солу" (Better Call Saul)
- "Мандалорец" (The Mandalorian)
- "Миссис Америка" (Mrs. America)
- "Неортодоксальная" (Unorthodox)
- "Птичка Господа милосердного" (The Good Lord Bird)
- "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- "Ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit).
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