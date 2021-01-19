Critics' Choice Awards 2021: какие сериалы стали номинантами премии критиков
В Голливуде объявили список номинантов Critics' Choice Awards. За престижную награду поборются успешные проекты Netflix, среди которых – "Корона". Какие еще попали в список номинантов Critics' Choice Awards 2021 – узнавайте в материале.
Во время пандемии коронавируса на стриминговых платформах ежемесячно выходили новые сериалы, которые поражали зрителей сюжетом и актерским составом. Именно они и вошли в список номинантов Critics' Choice Awards.
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Безоговорочным лидером в 2021 году стал Netflix, сериалы которого претендуют на 26 наград. Вторую ступень среди кинопроизводителей заняла компания HBO, которая также удивляла зрителей в этом году новинками кино.
Пока в сети обнародовали только список сериалов, которые будут претендовать на ежегодную премию Critics' Choice Awards. Уже 8 февраля эксперты представят номинантов в категории фильмы года. Сама же церемония награждения Critics' Choice Awards должна состояться 7 марта 2021 года. Пройдет ли мероприятие в виртуальном формате, или звездные гости таки смогут шагать по красной дорожке премии – пока неизвестно.
Critics' Choice Awards 2021: список номинантов
Лучший драматический сериал
- "Лучше звоните Солу"
- "Корона"
- "Хорошая борьба"
- "Страна Лавкрафт"
- "Мандалорец"
- "Озарк"
- "Это мы"
Лучший актер драматического сериала
- Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Стерлинг К. Браун ("Это мы")
- Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафт")
- Джош О'Коннор ("Корона")
- Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу")
- Мэттью Рис ("Перри Мейсон")
Лучшая актриса драматического сериала
- Оливия Колман ("Корона")
- Эмма Коррин ("Корона")
- Кристин Барански ("Хорошая борьба")
- Клер Дэйнс ("Родина")
- Лора Линни ("Озарк")
- Джерни Смоллетт-Белл ("Страна Лавкрафт")
Лучший комедийный сериал
- "Все к лучшему"
- "Бортпроводница"
- "Мамочка"
- "Пен 15"
- "Рами"
- "Шиттс Крик"
- "Тед Лассо"
- "Чем мы заняты в тени"
Лучший актер комедийного сериала
- Хэнк Азариа ("Брокмайр")
- Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени")
- Николас Холт ("Великая")
- Юджин Леви ("Шиттс Крик")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Рами Юссеф ("Рами")
Лучшая актриса комедийного сериала
- Памела Эдлон ("Все к лучшему")
- Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")
- Кейли Куоко ("Бортпроводница")
- Натасия Деметриу ("Чем мы заняты в тени")
- Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
- Исса Рэй ("Белая ворона")
Лучший мини-сериал
- "Нормальные люди"
- "Отырать назад"
- "Миссис Америка"
- "Я могу уничтожить тебя"
- "Ход королевы"
- "Заговор против Америки"
- "Маленький топор"
- "Неортодоксальная"
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