В Голливуде объявили список номинантов Critics' Choice Awards. За престижную награду поборются успешные проекты Netflix, среди которых – "Корона". Какие еще попали в список номинантов Critics' Choice Awards 2021 – узнавайте в материале.

Во время пандемии коронавируса на стриминговых платформах ежемесячно выходили новые сериалы, которые поражали зрителей сюжетом и актерским составом. Именно они и вошли в список номинантов Critics' Choice Awards.

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Безоговорочным лидером в 2021 году стал Netflix, сериалы которого претендуют на 26 наград. Вторую ступень среди кинопроизводителей заняла компания HBO, которая также удивляла зрителей в этом году новинками кино.

Пока в сети обнародовали только список сериалов, которые будут претендовать на ежегодную премию Critics' Choice Awards. Уже 8 февраля эксперты представят номинантов в категории фильмы года. Сама же церемония награждения Critics' Choice Awards должна состояться 7 марта 2021 года. Пройдет ли мероприятие в виртуальном формате, или звездные гости таки смогут шагать по красной дорожке премии – пока неизвестно.

Critics' Choice Awards 2021: список номинантов

Лучший драматический сериал

"Лучше звоните Солу"

"Корона"

"Хорошая борьба"

"Страна Лавкрафт"

"Мандалорец"

"Озарк"

"Это мы"

Лучший актер драматического сериала

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафт")

Джош О'Коннор ("Корона")

Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу")

Мэттью Рис ("Перри Мейсон")

Лучшая актриса драматического сериала

Оливия Колман ("Корона")

Эмма Коррин ("Корона")

Кристин Барански ("Хорошая борьба")

Клер Дэйнс ("Родина")

Лора Линни ("Озарк")

Джерни Смоллетт-Белл ("Страна Лавкрафт")

Лучший комедийный сериал

"Все к лучшему"

"Бортпроводница"

"Мамочка"

"Пен 15"

"Рами"

"Шиттс Крик"

"Тед Лассо"

"Чем мы заняты в тени"

Лучший актер комедийного сериала

Хэнк Азариа ("Брокмайр")

Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени")

Николас Холт ("Великая")

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Рами Юссеф ("Рами")

Лучшая актриса комедийного сериала

Памела Эдлон ("Все к лучшему")

Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Натасия Деметриу ("Чем мы заняты в тени")

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Исса Рэй ("Белая ворона")

Лучший мини-сериал

"Нормальные люди"

"Отырать назад"

"Миссис Америка"

"Я могу уничтожить тебя"

"Ход королевы"

"Заговор против Америки"

"Маленький топор"

"Неортодоксальная"

С полным списком номинаций и претендентов на премию Critics' Choice Awards 2021 можно ознакомиться здесь.