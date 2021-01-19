Critics’ Choice Awards 2021: які серіали стали номінантами премії критиків
У Голлівуді оголосили список номінантів Critics’ Choice Awards. За престижну нагороду поборються успішні проєкти Netflix, серед яких – "Корона". Які ще потрапили до списку номінантів Critics’ Choice Awards 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.
У час пандемії коронавірусу на стрімінгових платформах щомісяця виходили нові серіали, які вражали глядачів сюжетом і акторським складом. Саме вони і увійшли до списку номінантів Critics’ Choice Awards.
Дивіться також Український фільм про Донбас потрапив у лонг-лист британської премії BAFTA
Беззаперечним лідером у 2021 році став Netflix, серіали якого претендують на 26 нагород. Другий щабель серед кіновиробників посіла компанія HBO, яка також дивувала глядачів цьогорічними новинками кіно.
Наразі у мережі оприлюднили тільки список серіалів, які претендуватимуть на щорічну премію Critics’ Choice Awards. Вже 8 лютого експерти представлять номінантів у категорії фільми року. Сама ж церемонія нагородження Critics’ Choice Awards повинна відбутись 7 березня 2021 року. Чи пройде захід у віртуальному форматі, або ж зіркові гості таки зможуть крокувати червоною доріжкою премії – поки невідомо.
Critics’ Choice Awards 2021: список номінантів
Найкращий драматичний серіал
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Корона"
- "Хороша боротьба"
- "Країна Лавкрафт"
- "Мандалорець"
- "Озарк"
- "Це ми"
Найкращий актор драматичного серіалу
- Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Стерлінг К. Браун ("Це ми")
- Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафт")
- Джош О'Коннор ("Корона")
- Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")
- Меттью Ріс ("Перрі Мейсон")
Найкраща актриса драматичного серіалу
- Олівія Колман ("Корона")
- Емма Коррін ("Корона")
- Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")
- Клер Дейнс ("Батьківщина")
- Лора Лінні ("Озарк")
- Джерні Смоллетт-Белл ("Країна Лавкрафт")
Найкращий комедійний серіал
- "Все на краще"
- "Бортпровідниця"
- "Матуся"
- "Пен 15"
- "Рамі"
- "Шіттс Крік"
- "Тед Лассо"
- "Що ми робимо у тінях"
Найкращий актор комедійного серіалу
- Генк Азарія ("Брокмайр")
- Метт Беррі ("Що ми робимо у тінях")
- Ніколас Голт ("Велика")
- Юджин Леві ("Шіттс Крік")
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Рамі Юссеф ("Рамі")
Найкраща актриса комедійного серіалу
- Памела Адлон ("Все на краще")
- Крісіа Апплгейт ("Мертвий для мене")
- Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")
- Натасіа Деметріу ("Що ми робимо у тінях")
- Кетрін О'Гара ("Шіттс Крік")
- Ісса Рей ("Біла ворона")
Найкращий мінісеріал
- "Нормальні люди"
- "Відіграти назад"
- "Місіс Америка"
- "Я можу знищити тебе"
- "Хід королеви"
- "Змова проти Америки"
- "Маленька сокира"
- "Неортодоксальна"
Поділитися новиною