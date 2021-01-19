У Голлівуді оголосили список номінантів Critics’ Choice Awards. За престижну нагороду поборються успішні проєкти Netflix, серед яких – "Корона". Які ще потрапили до списку номінантів Critics’ Choice Awards 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.

У час пандемії коронавірусу на стрімінгових платформах щомісяця виходили нові серіали, які вражали глядачів сюжетом і акторським складом. Саме вони і увійшли до списку номінантів Critics’ Choice Awards.

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Беззаперечним лідером у 2021 році став Netflix, серіали якого претендують на 26 нагород. Другий щабель серед кіновиробників посіла компанія HBO, яка також дивувала глядачів цьогорічними новинками кіно.

Наразі у мережі оприлюднили тільки список серіалів, які претендуватимуть на щорічну премію Critics’ Choice Awards. Вже 8 лютого експерти представлять номінантів у категорії фільми року. Сама ж церемонія нагородження Critics’ Choice Awards повинна відбутись 7 березня 2021 року. Чи пройде захід у віртуальному форматі, або ж зіркові гості таки зможуть крокувати червоною доріжкою премії – поки невідомо.

Critics’ Choice Awards 2021: список номінантів

Найкращий драматичний серіал

"Краще подзвоніть Солу"

"Корона"

"Хороша боротьба"

"Країна Лавкрафт"

"Мандалорець"

"Озарк"

"Це ми"

Найкращий актор драматичного серіалу

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Стерлінг К. Браун ("Це ми")

Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафт")

Джош О'Коннор ("Корона")

Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")

Меттью Ріс ("Перрі Мейсон")

Найкраща актриса драматичного серіалу

Олівія Колман ("Корона")

Емма Коррін ("Корона")

Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")

Клер Дейнс ("Батьківщина")

Лора Лінні ("Озарк")

Джерні Смоллетт-Белл ("Країна Лавкрафт")

Найкращий комедійний серіал

"Все на краще"

"Бортпровідниця"

"Матуся"

"Пен 15"

"Рамі"

"Шіттс Крік"

"Тед Лассо"

"Що ми робимо у тінях"

Найкращий актор комедійного серіалу

Генк Азарія ("Брокмайр")

Метт Беррі ("Що ми робимо у тінях")

Ніколас Голт ("Велика")

Юджин Леві ("Шіттс Крік")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Рамі Юссеф ("Рамі")

Найкраща актриса комедійного серіалу

Памела Адлон ("Все на краще")

Крісіа Апплгейт ("Мертвий для мене")

Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")

Натасіа Деметріу ("Що ми робимо у тінях")

Кетрін О'Гара ("Шіттс Крік")

Ісса Рей ("Біла ворона")

Найкращий мінісеріал

"Нормальні люди"

"Відіграти назад"

"Місіс Америка"

"Я можу знищити тебе"

"Хід королеви"

"Змова проти Америки"

"Маленька сокира"

"Неортодоксальна"

З повним списком номінацій та претендентів на премію Critics’ Choice Awards 2021 можна ознайомитись тут.