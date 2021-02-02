Ежегодно 2 февраля во мире отмечают День бабака. К этому дню мы решили вспомнить хорошие фильмы, тематика которых посвящена временной петле.

Источник: 24 канал

Тема временной петли, в отличие от перемещений во времени, не слишком популярна в кинематографе. Возможно потому, что построить интересный сюжет при постоянном повторении времени значительно сложнее. Ко Дню Сурка мы собрали 8 хороших фильмов на эту тематику.

До теми Найочікуваніші серіали лютого, про які вже говорить весь світ

"День Сурка"

Оригинальное название : "Groundhog Day"

: "Groundhog Day" Дата выхода: 1993 год

1993 год Жанр : Комедия, мелодрама

: Комедия, мелодрама Рейтинг IMDB: 8,0

Несомненная классика, которая никогда не надоест. День Сурка без "Дня Сурка", это как Рождество без "Один дома". Серый, словно его жизнь, ведущий Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок штата Пенсильвания на празднование Дня Сурка. Но в один момент что-то пошло не так – время остановилось на 2 февраля и герой вынужден каждый раз проживать один и тот же день.

Чтобы Фил не делал, что бы ни говорил, он каждое утро начинает один и тот же день заново. Для того чтобы проснуться 3 февраля, герою нужно сделать что-то важное, но что? Иногда простые вещи понять гораздо сложнее. Если вы тот редкий человек, который еще не видел этот фильм, то советуем сегодня же исправить эту ошибку.

Фильм "День Сурка": смотрите трейлер

"Исходный код"

Оригінальное название : "Source Code"

: "Source Code" Дата выхода: 2011 год

2011 год Жанр : триллер, фантастика.

: триллер, фантастика. Рейтинг IMDB: 7,5

Военный Колтер Стивенс приходит в сознание в поезде, в теле незнакомого ему мужчины – Шона. Шон переживает взрыв, но после этого Стивенс снова оказывается в его теле в то же время. Военному становится понятно, что он находится в симуляции.

Стивенс каждый раз переживает последние 8 минут героя. За этот отрезок времени он должен найти пассажира поезда, который заложил бомбу и стал причиной трагедии.

Фильм "Исходный код": смотрите трейлер

"Грань будущего"

Оригинальное название: "Edge of Tomorrow"

"Edge of Tomorrow" Дата выхода: 2014 год

2014 год Жанр: фантастика, боевик

фантастика, боевик Рейтинг IMDB: 7,9

В "недалеком будущем" человечество борется за выживание с агрессивной расой инопланетян. Целый отряд обречен погибнуть через 5 минут после посадки, но на майора Уильяма Кейджа, которого играет Том Круз, попала кровь одного из врагов.

Теперь он, словно в "Дне Сурка", постоянно возвращается в день своей гибели. Ему необходимо построить идеальный план, как вырваться из этой петли. Но знания, которые он приобретает, достаточно ценные для получения победы над инопланетянами.

Фильм "На грани будущего": смотрите трейлер

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Оригинальное название: "Palm Springs"

"Palm Springs" Дата выхода: 2020 год

2020 год Жанр: комедия, мелодрама, фантастика

комедия, мелодрама, фантастика Рейтинг IMDB: 7,4

Недалеко от города Палм-Спрингс 9 ноября активно готовятся к свадьбе. Но Найлз, парень одной из подружек невесты, не спешит участвовать в подготовке и отказывается надевать смокинг. Кажется, ни одна свадьба невозможно без такого мужчины – он весь день просто выпивает и проводит время с удовольствием. Но вечером он произносит настолько трогательную речь для молодоженов, что топит сердце старшей сестры невесты Сары. Вечером она следует за Найлзом в загадочную пещеру, а на следующий день снова просыпается 9 ноября. Теперь эти двое имеют достаточно времени, чтобы "прожигать свою жизнь" без последствий.

В общем, этот милый, смешной и глупый фильм покорил критиков. И если уж и застревать во временной петле, то только в такой.

Фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер

Смотрите также "Ход королевы", "Душа" и другие: лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI

"Беги, Лола, беги"

Оригинальное название: "Run Lola Run"

"Run Lola Run" Дата выхода: 1998 год

1998 год Жанр: триллер, драма, кримінал

триллер, драма, кримінал Рейтинг IMDB: 7,6

Лола и Манни проживают в Берлине и безумно влюблены друг в друга. Манни работает курьером в опасного бандита, и когда он теряет его сумку с деньгами, то только Лола может ему помочь.

Девушка имеет лишь 20 минут на то, чтобы найти сумку с 100 тысячами марок. Каждая секунда чрезвычайно важна, поэтому Лола постоянно бежит. Спокойно на это нельзя смотреть, поэтому приготовьтесь к опасной пробежке вместе с ней. Это единственный такой фильм в своем роде. Несмотря на то, что он очень динамичный, смотреть его достаточно легко.

Фильм "Беги, Лола, Беги": смотрите трейлер

"Мстители: Война бесконечности"

Оригинальное название: "Avengers: Infinity War"

"Avengers: Infinity War" Дата выхода: 2018 год

2018 год Жанр: Боевик, приключения, научная фантастика

Боевик, приключения, научная фантастика Рейтинг IMDB: 8,4

Мстители снова должны противостоять новой угрозе. На Землю прибыл межгалактический тиран Танос, который хочет собрать все 6 камней Бесконечности. Он и его армия разрушают все на своем пути, и, кажется, даже Мстителям не хватает сил.

Доктор Стрэндж с помощью камня Времени неоднократно возвращается в прошлое, чтобы предотвратить потери и таки одержать победу над Таносом. Но все, что переживали герои, так или иначе вело именно к этому моменту. Доктор Стрэндж увидел более 14 миллионов случаев, только 1 из которых оказался победным.

Фильм "Мстители Война бесконечности": смотрите трейлер

"Патруль времени"

Оригинальное название: "Predestination"

"Predestination" Дата выхода: 2014

2014 Жанр: Боевик, приключения, научная фантастика

Боевик, приключения, научная фантастика Рейтинг IMDB: 7,5

Патруль времени - это организация, которую создали после изобретения машины времени для предотвращения прошлых преступлений. Опытный агент патруля исправил много ошибок прошлого, но все его попытки остановить террориста, организовавшего серию взрывов по всему миру, оказывались неудачными.

Путешествия во времени негативно влияют на мозг и сводят с ума, поэтому у каждого есть лимит безопасных перемещений. Поэтому когда лимит героя подходит к концу, его отправляют на последнее задание. Он должен завербовать в службу в патруле человека с двойной физиологией и биографией. Это неплохой фильм для тех людей, которые уже засмотрелись лучшие фильмы о временных петлях и путешествиях во времени до дыр.

Фильм "Назначение": смотрите трейлер

"Пиджак"

Оригинальное название: "The Jacket"

"The Jacket" Дата выхода: 2005

2005 Жанр: Боевик, драма, фэнтези, мистерия

Боевик, драма, фэнтези, мистерия Рейтинг IMDB: 7,1

Ветеран войны Джек Старкс возвращается домой после операции "Буря в пустыне". Но по приезду в город его обвиняют в убийстве. К сожалению, в результате травматического опыта герой получил амнезию, поэтому не может вспомнить ничего из своего прошлого, кроме лишь одного момента. Поэтому Старкса кладут в психиатрическое учреждение, в котором он становится объектом экспериментов.

Заперт в ячейке морга под наркотическими веществами, Старкс каким-то образом оказывается в будущем. После посещения своей могилы он пытается исправить ситуацию в прошлом, то есть в настоящем для него времени.

Фильм "Пиджак": смотрите трейлер