Що подивитися на Netflix: нові серіали, які затягують з перших хвилин

Другий тиждень поспіль серед найпопулярніших на Netflix є мінісеріал "Сім циферблатів Аґати Крісті", який складається лише з трьох епізодів, тож його легко можна подивитися за вечір.

Повний рейтинг серіалів, які найчастіше дивляться в Україні, вже опублікували на стримінговій платформі Netflix.

Які серіали зараз найпопулярніші в Україні?

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

У розкішному маєтку трапляється загадкове вбивство. За розслідування цієї справи береться леді Айліна Брент – жінка з гострим розумом і неабиякою наполегливістю. Та чи вдасться їй подолати перешкоди та відшукати правду?

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його і її"

Мінісеріал, який наробив багато галасу в соцмережах. У центрі сюжету – детектив і журналістка, які досі одружені, але давно не спілкувалися. А тепер вони розслідують вбивство, в скоєнні якого підозрюють одне одного.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як на льоду"

Романтична теледрама, яка подарує затишок у ці холодні вечори. Головна героїня – колишня танцівниця, яка повертається на лід з захопливим новим партнером. Однак вона досі згадує минулого, адже він був її першим коханням.

"Як на льоду": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Ще один мінісеріал, який кілька тижнів віруситься в мережі. Пейдж Грін загадково зникла і батько береться розшукувати дівчинку. Так він опиняється в центрі справи про вбивство та натрапляє на таємниці, до яких не був готовий.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у рейтингу є:

"Дивні дива", 5 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 1 сезон;

"Дивні дива", 2 сезон;

"Звільнити Берта", 1 сезон.

На Netflix вийшов 4 сезон "Бріджертонів"

29 січня відбулася прем'єра першої частини 4 сезону "Бріджертонів", тож зараз цей серіал виривається в топи. У цьому сезоні в центрі сюжету другий син – Бенедикт Бріджертон та його особисте життя. Настав час йому знайти свою кохану та побудувати власну сім'ю. Цей сезон нагадуватиме історію про Попелюшку.