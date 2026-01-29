Як звично, на Netflix прем'єра відбувається у два етапи. Перші епізоди виходять вже сьогодні, а прем'єра наступних відбудеться 26 лютого 2026 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що варто знати про новий сезон.

Дивіться також "Зворотний напрямок", зйомки у "Вічнику" та особисте життя: відверте інтерв'ю з Павлом Текучевим

Що відомо про прем'єру 4 сезону серіалу "Бріджертони"?

Сюжет четвертого сезону серіалу "Бріджертони" розгортатиметься навколо Бенедикта Бріджертона – другого сина в родині. У цьому сезоні історія зосередиться на його коханні. У попередніх сезонах ми бачили його пристрасть до мистецтва, жінок та навіть чоловіків. Однак настав час знайти свою обраницю та побудувати власну сім'ю. Цей сезон стане особливим, адже нагадуватиме історію про Попелюшку.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

У серіалі з'явиться нова героїня, на ім'я Софі Бек. Вона з'явиться на балу-маскараді, де й познайомиться з Бенедиктом. Однак є важливий нюанс: удома вона не білорука леді, а домробітниця у своєї мачухи, а на бал їй вдається потрапити абсолютно випадково. Та, виглядає, Бенедикт не може її забути, тож готовий вирушати на пошуки своєї коханої, ким би вона не була.

Теж цікаво Без гриму та прикрас: як виглядають актори "Бріджертонів" у реальному житті

Про що були попередні сезони "Бріджертонів"?

Нагадаємо, що попередні сезони серіалу розповідали про історії кохання інших Бріджертонів.

У першому сезоні ми бачили, як склалося життя Дафни Бріджертон та герцога Гастінгса.

У другому сезоні своє кохання знайшов Ентоні Бріджертон – найстарший син родини, а його обраницею стала Кейт Шарма.

Третій сезон зосередився на історії кохання Пенелопи Фезерінгтон та Коліна Бріджертона.

А тепер ми занурюємося в нову історію кохання та випробувань, що вируватимуть навколо Бенедикта та Софі, і побачимо, як складатимуться їхні стосунки в буремному світі Лондона – серед вишуканих балів, розкішних суконь і світських інтриг.