5 сезон "Єллоустоуна" побив рекорд рейтингів: 12,1 мільйона глядачів в день прем’єри

Драматичний серіал "Єллоустоун" стартував у неділю 20 листопада. В перший день прем’єри його переглянуло 12,1 мільйона глядачів. За даними Samba TV, рейтинги роблять цей серіал одним із найкращих у 2022 році.

Неовестерн Кевіна Костнера вийшов разом з іншим серіалом "Король Талси" зі Сильвестром Сталлоне у головній ролі, який стартував на Paramount+ (рейтинги для якого поки що недоступні). Після прем’єри "Єллоустоун" показав на 10 % кращі цифри, аніж прем’єра 4 сезону.

Цікаві факти про серіал – чи варто дивитися

"Єллоустоун" створений Тейлором Шеріданом та Джоном Лінсоном. Серіал має 4 сезони: прем'єра першого відбулася 20 червня 2018 року на Paramount Network. 24 липня 2018 року "Єллоустоун" продовжили на другий сезон, який зняли в штатах Юта та Монтана. 21 червня 2020 року вийшов третій сезон, а у 2021 – четвертий. Усі 4 сезони були доволі успішними, тому Paramount Network оголосила про створення п’ятого сезону і не прогадала – він вразив кількістю глядачів у перший день прем’єри та атмосферою.

Драматичний серіал розповідає про родину Даттон, яка намагається захистити найбільше ранчо у Монтані від зовнішніх сил. Серіал став рейтинговим феноменом для Paramount Network, залучаючи глядачів до нішевого кабельного каналу, незважаючи на відсутність першого показу шоу на спорідненій платформі Paramount+.

Після чотирьох сезонів величезна аудиторія шоу продовжує вражати: прем'єра останнього сезону стала телевізійною прем'єрою 2022 року, що найбільш переглядається,

— сказав Ешвін Навін, співзасновник і генеральний директор Samba TV.

Акторський склад

Кевін Костнер — Джон Даттон, голова родини Даттонів;

Джош Лукас — молодий Джон Даттон;

Люк Граймс — Кейсі Даттон, син Джона Даттона;

Келлі Райллі — Бет Даттон, дочка Джона Даттона;

Веслі Бентлі — Джеймі Даттон, адвокат, син Джона Даттона;

Коул Гаузер — Ріп Вілер, права руки Джона Даттона на ранчо;

Келсі Чов — Моніка Даттон, дружина Кейсі, індіанка;

Бреккен Меррілл — Тейт Даттон, син Кайсі та Монік, єдиний онук Джона;

Джефферсон Вайт — Джиммі Гердстром, помічник на ранчо;

Денні Г'юстон — Ден Дженкінс, землевласник;

Ґіл Бірмінґем — Томас Рейнвотер, очільник індіанської резервації.

"Єллоустоун" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн

До п’ятого сезону, найпопулярнішим був другий – його рейтинги не падали менше 2 мільйонів глядачів упродовж усього сезону. Серія "За нами тільки імла" (Behind Us Only Grey) зібрала майже 6 мільйонів телеглядачів за тиждень, ставши найпопулярнішим епізодом серіалу. А головний герой Кевін Костнер отримує по 500 тисяч доларів за серію і є одним із найбільш оплачуваних телеакторів США.