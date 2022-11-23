5 сезон "Еллоустоуна" побил рекорд рейтингов: 12,1 миллиона зрителей в день премьеры
Источник:The Hollywood Reporter
Драматический сериал "Эллоустоун" стартовал в воскресенье 20 ноября. В первый день премьеры его посмотрело 12,1 миллиона зрителей. По данным Samba TV, рейтинги делают этот сериал одним из лучших в 2022 году.
Неовестерн Кевина Костнера вышел вместе с другим сериалом "Король Талсы" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, стартовавшем на Paramount+ (рейтинги для которого пока недоступны). После премьеры "Эллоустоун" показал на 10% лучшие цифры, чем премьера 4 сезона.
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Интересные факты о сериале – стоит ли смотреть
"Эллоустоун" создан Тейлором Шериданом и Джоном Линсоном. Сериал имеет 4 сезона: премьера первого состоялась 20 июня 2018 на Paramount Network. 24 июля 2018 года "Эллоустоун" продолжили на второй сезон, снятый в штатах Юта и Монтана. 21 июня 2020 вышел третий сезон, а в 2021 – четвертый. Все четыре сезона были довольно успешными, поэтому Paramount Network объявила о создании пятого сезона и не прогадала – он поразил количеством зрителей в первый день премьеры и атмосферой.
Драматический сериал рассказывает о семье Даттон, которая пытается защитить самое ранчо в Монтане от внешних сил. Сериал стал рейтинговым феноменом для Paramount Network, привлекая зрителей в нишевый кабельный канал, несмотря на отсутствие первого показа шоу на родственной платформе Paramount+.
После четырех сезонов огромная аудитория шоу продолжает поражать: премьера последнего сезона стала наиболее пересматриваемой телевизионной премьерой 2022 года,
– сказал Эшвин Навин, соучредитель и генеральный директор Samba TV.
Актерский состав
- Кевин Костнер – Джон Даттон, глава семьи Даттонов;
- Джош Лукас – молодой Джон Даттон;
- Люк Граймс – Кэйси Даттон, сын Джона Даттона;
- Келли Райлли – Бет Даттон, дочь Джона Даттона;
- Уэсли Бентли – Джейми Даттон, адвокат, сын Джона Даттона;
- Коул Гаузер – Рип Уилер, правая руки Джона Даттона на ранчо;
- Келси Чел – Моника Даттон, жена Кэйси, индианка;
- Бреккен Меррилл – Тейт Даттон, сын Кайси и Моник, единственный внук Джона;
- Джефферсон Уайт – Джимми Гердстром, помощник на ранчо;
- Дэнни Хьюстон – Дэн Дженкинс, землевладелец;
- Гил Бирмингем – Томас Рейнвотер, глава индейской резервации.
"Єллоустоун" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн