В центре сюжета – гренландский исследователь Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир и скандинавский правитель Гаральд Сигурдссон. Герои отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями. Netflix отметил, что 2 сезон сериала "Викинги: Вальгалла" выйдет 12 января 2023 года.

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"Викинги: Вальгалла" 2 сезон: что известно

Оригинальный сериал "Викинги" появился на экранах в 2013 году и выходил в 2019 году. Шоу получило в общей сложности 89 эпизодов и шесть сезонов. Режиссерами спинофу стали Нильс Арден Оплев, известный по проекту "Пан Робот", и Стив Сейнт Леджер, уже работавший над эпизодами сериала "Викинги".

Актерский состав и график выхода серий

Все эпизоды 2 сезона "Викингов: Вальгалла" выйдут на Netflix одновременно. В нем сыграют:

Лейф Эриксон (Сэм Корлетт);

Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон);

Гаральд Сигурдссон (Лео Сутер) и другие.

"Викинги: Вальгалла" 2 сезон: первый взгляд противостояния легендарных героев викингов

Сюжет и локации 2 сезона

Действие второго сезона начинается после падения Каттегата, стратегической области между Швецией и Данией, которая была домом и оплотом викингов. Падение Каттегата изменило будущее и судьбу викингов, поскольку они внезапно оказались в путешествиях по Скандинавии. Он расскажет о путешествии викингов, отправляющихся за пределы своих знакомых фьордов, чтобы испытать свою храбрость и изменить будущее. В интервью Netflix Джеб Стюарт рассказал некоторые подробности, в том числе о том, чего зрители могут ожидать:

Вся концепция второго сезона состоит в том, что мы берем этих трех героев, которые находятся в Скандинавии, и выбрасываем их из зоны комфорта. Второй сезон для Харальда и Лейфа – это путешествие: Тельма и Луиза на Днепре. Они вдвоем начнут это невероятное путешествие. Фрейдис должен отправиться в Померанию, а это очень сложная среда,

– отметил он.

Стюарт также поделился, что действие второго сезона будет происходить в совершенно иной среде, далеко за пределами Скандинавии.

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Первые фото от Netflix

В преддверии грядущего сезона Netflix выпустил первые кадры из второго сезона сериала "Викинги: Вальгалла". Фото удивительно визуально и расположен на драматическом скандинавском фоне. Первый взгляд на новый сезон дает зрителям небольшой тизер того, чего ожидать в предстоящем сезоне, включая как новые, так и знакомые лица, а также множество драмы и экшена, и к тому же обещает увлекательный сезон, наполненный романтикой и битвами.

"Викинги: Вальгалла" 2 сезон / Netflix