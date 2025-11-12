3 серіали від Netflix 2024 року, які полюбились глядачам

Серед великої кількості серіалів є ті, які сподобались глядачам найбільше. Когось захопив сюжет або акторська гра, а інших – історія, яку придумала й створила команда.

Сьогодні 24 Канал розповість про 3 серіали від Netflix 2024 року, які стали улюбленцями глядачів. Якщо серед вас є ті, хто ще їх не бачив, радимо це зробити, адже сюжети справді цікаві.

Не пропустіть Чи буде 8 сезон серіалу "Свати", в якому знялись актори-путіністи

Серіали від Netflix 2024: список

"Оленя"

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Скільки сезонів : 1

: 1 Скільки серій: 7

Сюжет фільму розгортається навколо коміка Донні Данна, який переживає труднощі, і Мартою, яка починає його переслідувати.

Донні працює барменом, якось на його зміну приходить Марта, до якої чоловік проявляє доброту. Випадкова зустріч головних героїв розпалює одержимість, яка може зруйнувати життя обох.

Ця історія заснована на реальному досвіді Річарда Гадда, якому належить ідея серіалу та який зіграв головну роль у ньому. Чоловік зіткнувся з переслідуванням і став жертвою сексуального насильства у 20-річному віці.

"Оленя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблема 3 тіл"

Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Скільки сезонів : 1

: 1 Скільки серій: 8

У 1960-х роках в Китаї молода жінка ухвалює доленосне рішення, яке сягає сьогодення. Закони природи порушуються, тож група талановитих вчених повинна об'єднатися з детективом, щоб зупинити серйозну загрозу для людства.

"Проблема 3 тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Твоя перша остання брехня"

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Скільки сезонів : 1

: 1 Скільки серій: 8

Чоловіка Маї Стерн, Джо, пограбували та застрелили двоє чоловіків у масках. Після похорону жінка встановлює відеоняню, щоб стежити за своєю дворічною донькою Лілі. Якось вона бачить у будинку коханого, який грається з дівчинкою. За розслідування смерті Джо взявся сержант-детектив Самі Кірс.

Водночас племінниця та племінник Маї, Еббі й Деніел, намагаються дізнатися, що сталося з їхньою матір'ю. Чи пов'язані смерті Клер і Джо, і чи вдасться розкрити правду?

"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу