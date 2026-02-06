4 нові популярні серіали від Netflix, з якими забудете про час

Стримінгова платформа Netflix оновила тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів. В Україні наразі найчастіше дивляться 4 сезон "Бріджертонів".

Наразі до перегляду доступна лише перша частина, а вже в лютому глядачі побачать фінальні серії нового сезону. Більше про фільми, які зараз популярні, розовідає Netflix.

Теж цікаво Як знімали найепічнішу сцену 4 сезону "Бріджертонів": залаштункове відео зі зйомок

Що українці найчастіше дивляться на Netflіх?

"Бріджертони", 4 сезон

У четвертому сезоні цього культового серіалу в центрі сюжету – особисте життя Бенедикта Бріджертона. Спочатку бачимо його в образі гуляки, який все життя планує холостякувати. Однак під час балу-маскараду все змінюється. Там він знайомиться з дамою у сріблястій сукні, які миттєво полонить його серце та розум.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

"Його та її"

Уже четвертий тиждень поспіль цей серіал в лідерах. Це детективний мінісеріал, який постійно тримає в напрузі. Події розгортаються в маленькому ірландському містечку, де вбивають молоду жінку. Цю справу розслідують журналістка Анна та її колишній чоловік Джек, які мають власні версії подій, підозрюваних, власні таємниці та упередження. Поступово правда стає відомою і не завжди така, якою здається спочатку.

"Його та її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Цей мінісеріал складається лише з трьох епізодів і вже третій тиждень поспіль в лідерах. У розкішному маєтку трапляється загадкове вбивство, розслідування якого виводить на організацію "Сім циферблатів". Так звичайна гра обертається небезпечною змовою, де кожен може виявитися не тим, ким здається.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як на льоду"

Новий романтичний серіал, який вже обожнюють у всьому світі, тож творці стрічки повідомили, що її продовжили на 2 сезон. У ньому є все те, що затягує з перших хвилин: фігурне катання, заплутаність почуттів, амбіції, пристрасть. Головна героїня – талановита фігуристка, яка повертається на лід після тривалої перерви. Разом із новим партнером вона не лише долає власні страхи й йде на зустріч мрії, а й доводить, що другий шанс можливий у будь-якій ситуації.

"Як на льоду": дивіться онлайн трейлер серіалу

