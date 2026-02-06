4 новых популярных сериала от Netflix, с которыми забудете о времени
- Самые популярные сериалы на Netflix в Украине включают 4 сезон "Бриджертонов", "Его и ее", "Семь циферблатов Агаты Кристи" и "Как на льду".
Стриминговая платформа Netflix обновила недельный рейтинг самых популярных сериалов. В Украине сейчас чаще всего смотрят 4 сезон "Бриджертонов".
Сейчас к просмотру доступна только первая часть, а уже в феврале зрители увидят финальные серии нового сезона. Больше о фильмах, которые сейчас популярны, рассказывает Netflix.
Тоже интересно Как снимали самую эпическую сцену 4 сезона "Бриджертонов": закулисное видео со съемок
Что украинцы чаще всего смотрят на Netflix?
"Бриджертоны", 4 сезон
В четвертом сезоне этого культового сериала в центре сюжета – личная жизнь Бенедикта Бриджертона. Сначала видим его в образе гуляки, который всю жизнь планирует холостяковать. Однако во время бала-маскарада все меняется. Там он знакомится с дамой в серебристом платье, которая мгновенно пленит его сердце и разум.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 4 сезона
"Его и ее"
Уже четвертую неделю подряд этот сериал в лидерах. Это детективный мини-сериал, который постоянно держит в напряжении. События разворачиваются в маленьком ирландском городке, где убивают молодую женщину. Это дело расследуют журналистка Анна и ее бывший муж Джек, которые имеют собственные версии событий, подозреваемых, собственные тайны и предубеждения. Постепенно правда становится известной и не всегда такая, какой кажется сначала.
"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала
"Семь циферблатов Агаты Кристи"
Этот мини-сериал состоит всего из трех эпизодов и уже третью неделю подряд в лидерах. В роскошном поместье случается загадочное убийство, расследование которого выводит на организацию "Семь циферблатов". Так обычная игра оборачивается опасным заговором, где каждый может оказаться не тем, кем кажется.
"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Как на льду"
Новый романтический сериал, который уже обожают во всем мире, поэтому создатели ленты сообщили, что ее продлили на 2 сезон. В нем есть все то, что затягивает с первых минут: фигурное катание, запутанность чувств, амбиции, страсть. Главная героиня – талантливая фигуристка, которая возвращается на лед после длительного перерыва. Вместе с новым партнером она не только преодолевает собственные страхи и идет на встречу мечте, но и доказывает, что второй шанс возможен в любой ситуации.
"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала
Что еще смотрят украинцы на Netflix сейчас?
- В 10-ке самых популярных сериалов также есть первые 3 сезона "Бриджертонов".
- Также среди популярных есть драматический мини-сериал "Убегай", где отчаявшийся отец ищет дочь-беглянку и попадает в эпицентр расследования убийства. Мужчина узнает страшные тайны, которые могут уничтожить его семью.
- Часто украинцы включают новый американский комедийный сериал "Освободить Берта" – историю о забавном неуклюжем папочке с уникальным характером и искренней душой.
- Не прекращают пересматривать финальный, 5 сезон "Очень странных дел".