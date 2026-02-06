4 новых популярных сериала от Netflix, с которыми забудете о времени

Стриминговая платформа Netflix обновила недельный рейтинг самых популярных сериалов. В Украине сейчас чаще всего смотрят 4 сезон "Бриджертонов".

Сейчас к просмотру доступна только первая часть, а уже в феврале зрители увидят финальные серии нового сезона. Больше о фильмах, которые сейчас популярны, рассказывает Netflix.

Тоже интересно Как снимали самую эпическую сцену 4 сезона "Бриджертонов": закулисное видео со съемок

Что украинцы чаще всего смотрят на Netflix?

"Бриджертоны", 4 сезон

В четвертом сезоне этого культового сериала в центре сюжета – личная жизнь Бенедикта Бриджертона. Сначала видим его в образе гуляки, который всю жизнь планирует холостяковать. Однако во время бала-маскарада все меняется. Там он знакомится с дамой в серебристом платье, которая мгновенно пленит его сердце и разум.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

"Его и ее"

Уже четвертую неделю подряд этот сериал в лидерах. Это детективный мини-сериал, который постоянно держит в напряжении. События разворачиваются в маленьком ирландском городке, где убивают молодую женщину. Это дело расследуют журналистка Анна и ее бывший муж Джек, которые имеют собственные версии событий, подозреваемых, собственные тайны и предубеждения. Постепенно правда становится известной и не всегда такая, какой кажется сначала.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Этот мини-сериал состоит всего из трех эпизодов и уже третью неделю подряд в лидерах. В роскошном поместье случается загадочное убийство, расследование которого выводит на организацию "Семь циферблатов". Так обычная игра оборачивается опасным заговором, где каждый может оказаться не тем, кем кажется.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как на льду"

Новый романтический сериал, который уже обожают во всем мире, поэтому создатели ленты сообщили, что ее продлили на 2 сезон. В нем есть все то, что затягивает с первых минут: фигурное катание, запутанность чувств, амбиции, страсть. Главная героиня – талантливая фигуристка, которая возвращается на лед после длительного перерыва. Вместе с новым партнером она не только преодолевает собственные страхи и идет на встречу мечте, но и доказывает, что второй шанс возможен в любой ситуации.

"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала

Что еще смотрят украинцы на Netflix сейчас?