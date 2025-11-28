Не тільки "Дивні дива": що українці дивляться зараз на Netflix

Стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює список фільмів і серіалів, які найпопулярніші в різних країнах, зокрема в Україні. Очікуючи прем'єру фінальних серій "Дивних див", українці переглядали попередні сезони.

Однак не тільки цей серіал зараз часто дивляться. Повний рейтинг розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які серіали найпопулярніші на Netflix?

"Звір у мені"

Рейтинг IMDb: 7.5

Американський серіал залишається найпопулярнішим вже другий тиждень поспіль. Це 8-серійний детектив, де письменниця Анна Віггс втратила натхнення й не може писати далі. Однак у неї з'являється харизматичний сусід Найл Шелдон, який має нерозкриту справу про зникнення дружини, що зацікавлює Анну.

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 6.5

На другому місці – іспанський драматичний серіал, що складається з 6 епізодів. У центрі сюжету – молода лікарка, яка прибуває в гірське містечко, щоб більше дізнатися про донора свого серця. Та згодом дівчина дізнається, що мешканців цієї місцевості десятиліттями переслідують загадкові трагедії.

"Прикордонники"

Рейтинг IMDb: 6.7

Третю сходинку займає 2 сезон популярного українського серіалу "Прикордонники". У продовженні улюбленої історії суворий наставник Іван Криницький готує нову групу курсантів до прикордонної служби. Водночас Росія розпочинає повномасштабну війну.

Також в Україні зараз дивляться:

"Дивні дива", 1 сезон;

"Дивні дива", 2 сезон;

"Відьмак", 4 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон;

"Таємний інформатор", 2 сезон;

"Вітя", 1 сезон.

Що показали у 5 сезоні "Дивних див"?

27 листопада на Netflix вийшли перші серії 5 сезону популярного серіалу "Дивні дива". Це фінальний сезон, на який глядачі чекали 3 роки. Під час прем'єри стримінгова платформа "впала", адже ажіотаж був шалений. Дія в серіалі відбувається в 1987 році в містечку Гоукінс. У боротьбі з запеклим ворогом Векну героям доводиться об'єднати свої сили.