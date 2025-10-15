Осінні вечори створені для того, щоб огорнутись теплим пледом, приготувати смачний гарячий напій й обрати для себе нову історію в кіно. Повірте, що сьогодні точно не буде проблемою знайти те, що обов'язково припаде до душі.

У добірці пропонуємо 10 найкращих серіалів, які не просто доповнять вечір, а стануть тими історіями, які запам'ятаються на довго, пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?

"Чудовисько. Історія Еда Ґіна"

Уже два тижні поспіль серіал про історії реальних злочинців тримається на верхівці рейтингу. Це вже третій сезон. Ця частина і дві попередні доступні для перегляду на платформі.

Історія розвивається довкола Еда Ґіна. Така людина дійсно існувала і мала статус американського злочинця, який став прототипом для багатьох фільмів жахів, як "Мовчання ягнят" та "Техаська різня бензопилою". Автори зобразили його відлюдькуватим фермером, який, на перший погляд, не становить загрози, але насправді приховує чимало таємниць.

Що цікаво, у 3 сезоні "Чудовисько. Історія Еда Ґіна" одну з ролей зіграв український актор Руслан Хомів.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім Гіннесів"

На другому місці – історичний серіал, який дуже швидко став популярним у цілому світі. Події розвиваються у 1860-х роках у Дубліні. Сюжет розповідає про реальну історію родини Гіннесів, у якої почались проблеми після смерті пивного магната сера Бенджаміна Гіннеса.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бункер мільярдерів"

Цей іспанський серіал на початку жовтня став найпопулярнішим на Netflix в Україні. У центрі сюжету – група мільярдерів, яка заховалась у бункері через загрозу ядерної війни. Кожен день у приміщенні стає все напруженішим, й на тлі цього розвивається справжня ворожнеча між двома родинами.

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед серіалів, які найчастіше дивляться українці, також є:

"Убивця, на ім'я Неро";

"Рекрути";

"Альфачі";

"Вікторія Бекхем";ʼ

"Проблемні";

"Венздей";

"Зміна".

Які фільми та серіали не можна пропустити на Netflix у 2026 році?