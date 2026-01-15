Не тільки "Клон": старі серіали, на яких ми виросли

У більшості людей є одна звичка – переглядати старі фільми й серіали, які закарбувались у пам'яті. А хтось для себе відкриває щось нове, яке з певних причин колись загубилось.

24 Канал вирішив пригадати серіали, на яких росли наші батьки, щовечора переглядали бабусі й дідусі і, можливо, навіть ми маленькі краєм ока підглядали, що відбувається на кольоровому екрані.

Може зацікавити Подивіться їх, коли немає світла: 3 популярні фільми, які є на YouTube

"Багаті теж плачуть"

Роки виходу: 1979 – 1980

Рейтинг IMDb: 5,7

Маріана Вільяреаль – проста й щира дівчина з бідної родини, яка після смерті батька залишається самотньою у великому й жорстокому світі. Доля приводить її до будинку багатого підприємця Дона Альберто, який, побачивши в ній добру душу, вирішує допомогти.

У розкішному маєтку Маріана стає жертвою принижень та інтриг. Вона відчуває, що для цієї родини зайва. Проте саме тут закохується в Луїса Альберто – розбещеного спадкоємця, який поступово змінюється під впливом її щирості. Їхні стосунки проходять через зради, нерівність, боротьбу з родинними очікуваннями та власними страхами.

Серіал "Багаті теж плачуть" / Кадр із серіалу

"Дикий ангел"

Роки виходу: 1998 – 1999

Рейтинг IMDb: 7,3

Мілагрос – дівчина-сирота, яка виросла в монастирі, але має сильний характер, гаряче серце й любов до футболу. Випадково вона потрапляє на роботу служницею в заможний дім родини Ді Карло.

Там вона знайомиться з Іво – спадкоємцем родини, самовпевненим, цинічним і звиклим до легких романів. Між ними виникає складне, але вибухове почуття, яке постійно балансує між ненавистю та коханням.



Серіал "Дикий ангел" / Кадр із серіалу

"Рабиня Ізаура"

Роки виходу: 1976 – 1977

Рейтинг IMDb: 6,7

Ізаура – молода, освічена й чутлива дівчина. Попри її вихованість і людяність, закон не визнає її свободи, адже вона є рабинею.

Після смерті доброго господаря життя Ізаури перетворюється на пекло: новий власник Леонсіо – жорстокий і одержимий нею чоловік, який готовий зламати її долю, аби підкорити. Ізаура намагається втекти, бореться за право бути вільною й кохати того, кого обрала серцем.



Серіал "Рабиня Ізаура" / Кадр із серіалу

"Санта-Барбара"

Роки виходу: 1984 – 1993

Рейтинг IMDb: 5,7

Події розгортаються у сонячному місті Санта-Барбара, де перетинаються долі кількох впливових родин – Кепвеллів, Локріджів і Перкінсів. У центрі історії головна – помста.

Ченнінг Кепвелл гине, і його смерть запускає ланцюг подій, пов'язаних із давніми таємницями, зрадами й боротьбою за владу. Любовні трикутники, викрадення, судові процеси й несподівані родинні зв'язки тримали глядачів у напрузі роками.



Серіал "Санта-Барбара" / Кадр із серіалу

Що ще можна подивитись схожого: