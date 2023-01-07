Елемент самоідентифікації, – чому для фільму "Щедрик" обрали пісню Леонтовича, а не іншу колядку

На екранах кінотеатрів 5 січня вийшла історична драма "Щедрик", де оповідається про три міжнаціональні сім'ї на початку Другої світової війни. Головним леймотивом фільму стала пісня Миколи Леонтовича "Щедрик". Режисерка пояснила, чому саме вона.

Вперше світ почув "Щедрик" Леонтовича на початку ХХ століття, тому станом на 1938 – 1939 роки, коли розгортаються події в однойменному фільмі, про неї уже знали в США та Європі. Її творці фільму обрали невипадково.

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"Так, події фільму "Щедрик" розгортаються з кінця 1938 – напередодні 1939 року (одна із перших сцен фільму — зустріч Нового року), коли почалася війна. "Щедрик" є символічною піснею, яку дуже любить мама головної героїні Ярослави, Софія. І ця пісня є своєрідною сюжетною ланкою. Дівчинка, яка чула виконання цієї пісні, й мама, яка прищепила доньці любов до "Щедрика"", – каже режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Саму пісню обрали невипадково, бо вона не може не зачепити. І тут не тільки про гарну мелодію, а й про елемент самоідентифікації: тим, ким ти є. Коли у тебе є власна пісня, тоді ти можеш вважати себе українцем чи євреєм, чи поляком. Коли у тебе є мова, пісня, культура, тоді ти є частиною свого народу,

– наголошує творець фільму.

"Щедрик" – пісню Миколи Леонтовича слухати онлайн:

Також у фільмі "Щедрик" можна буде почути святкові пісні, притаманні кожній із представлених національностей – українцям, полякам та євреям. 24 Каналу розповіли, які саме:

"Крім "Щедрика" у фільмі звучить також польська колядка, яка має назву "В нічній тиші", та традиційна єврейська пісня, яку ми знайшли, проконсультувавшись в Синагозі. Її співає дівчинка-акторка мовою їдиш (єврейська мова). Цю пісню виконують на свято Рош га-Шан (так званий Єврейський Новий рік)".

"В нічній тиші": слухайте колядку онлайн

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