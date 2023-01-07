Вперше світ почув "Щедрик" Леонтовича на початку ХХ століття, тому станом на 1938 – 1939 роки, коли розгортаються події в однойменному фільмі, про неї уже знали в США та Європі. Її творці фільму обрали невипадково.

Читайте інтерв'ю повністю "Щедрик" варто подивитися, – відверта розмова з режисеркою фільму Олесею Моргунець-Ісаєнко

"Так, події фільму "Щедрик" розгортаються з кінця 1938 – напередодні 1939 року (одна із перших сцен фільму — зустріч Нового року), коли почалася війна. "Щедрик" є символічною піснею, яку дуже любить мама головної героїні Ярослави, Софія. І ця пісня є своєрідною сюжетною ланкою. Дівчинка, яка чула виконання цієї пісні, й мама, яка прищепила доньці любов до "Щедрика"", – каже режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Саму пісню обрали невипадково, бо вона не може не зачепити. І тут не тільки про гарну мелодію, а й про елемент самоідентифікації: тим, ким ти є. Коли у тебе є власна пісня, тоді ти можеш вважати себе українцем чи євреєм, чи поляком. Коли у тебе є мова, пісня, культура, тоді ти є частиною свого народу,

– наголошує творець фільму.

"Щедрик" – пісню Миколи Леонтовича слухати онлайн:

Також у фільмі "Щедрик" можна буде почути святкові пісні, притаманні кожній із представлених національностей – українцям, полякам та євреям. 24 Каналу розповіли, які саме:

"Крім "Щедрика" у фільмі звучить також польська колядка, яка має назву "В нічній тиші", та традиційна єврейська пісня, яку ми знайшли, проконсультувавшись в Синагозі. Її співає дівчинка-акторка мовою їдиш (єврейська мова). Цю пісню виконують на свято Рош га-Шан (так званий Єврейський Новий рік)".

"В нічній тиші": слухайте колядку онлайн

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