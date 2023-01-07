Впервые мир услышал "Щедрик" Леонтовича в начале ХХ века, поэтому на 1938 – 1939 годы, когда разворачиваются события в одноименном фильме, о нем уже знали в США и Европе. Ее создатели фильма выбрали неслучайно.

Читайте интервью полностью "Щедрик" стоит посмотреть, – откровенный разговор с режиссером фильма Олесей Моргунец-Исаенко

"Да, события фильма "Щедрик" разворачиваются с конца 1938 - накануне 1939 года (одна из первых сцен фильма – встреча Нового года), когда началась война. "Щедрик" является символической песней, которую очень любит мама главной героини Ярославы, София. И эта песня является своеобразным сюжетным звеном. Девочка, которая слышала исполнение этой песни, и мама, которая привила дочери любовь к "Щедрику"", – говорит режиссер Олеся Моргунец-Исаенко.

Саму песню выбрали неслучайно, потому что она не может не задеть. И здесь не только о хорошей мелодии, но и об элементе самоидентификации: тем, кем ты являешься. Когда у тебя есть собственная песня, тогда ты можешь считать себя украинцем или евреем или поляком. Когда у тебя есть язык, песня, культура, тогда ты являешься частью своего народа,

– подчеркивает создатель фильма.

"Щедрик" – песню Николая Леонтовича слушать онлайн:

Также в фильме "Щедрик" можно услышать праздничные песни, присущие каждой из представленных национальностей – украинцам, полякам и евреям. 24 Каналу рассказали, какие именно:

"Кроме "Щедрика" в фильме звучит также польская колядка, которая называется "В ночной тишине", и традиционная еврейская песня, которую мы нашли, проконсультировавшись в Синагоге. Ее поет девочка-актриса на языке идиш (еврейский язык). Эту песню исполняют на праздник Рош га-Шан (так называемый Еврейский Новый год)".

"В ночной тишине": слушайте колядку онлайн

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