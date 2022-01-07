Украинский "Щедрик" можно услышать в культовых комедиях "Один дома" и "Санта Клаус", ромкоме "У зеркала два лица", триллере "Крепкий орешек 2", фэнтези "Гарри Поттер" и других. Кроме этого, культовая легендарная колядка прозвучала в таких сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист".

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Редакция Кино 24 собрала самые интересные фильмы и сериалы, в которых звучит "Щедрик" Николая Леонтовича. Но перед просмотром обязательно почитайте историю про нашу колядку. Некоторые факты вас точно смогут вас приятно удивить.

"Щедрик" Николая Леонтовича: интересные факты

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка"… Вы удивляетесь, почему там речь идет о ласточках? А все потому, что много лет назад Новый год праздновали как раз весной, когда расцветало все вокруг.

Над щедривкой Николай Леонтович работал почти всю жизнь. Колядка имеет аж 5 авторских редакций: первая появилась в 1901 году, вторая в 1906 году, третья – в 1914 году, а четвертая – в 1919 году.

Впервые колядка прозвучала в 1916 году. Ее исполнил хор Киевского университета. Именно тогда Леонтович стал популярным среди широкой публики. А вот в 1922 году "Щедрик" спели в Нью-Йорке. Популярность украинской колядки набирала обороты.

Первая запись Щедрика, 1922 год: смотрите видео онлайн

После выступления в Нью-Йорке, американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов под названием Carol of the Bells. Именно как колядку колоколов, "Щедрика" теперь знают во всем мире.

"Щедрика" активно используют в популярной культуре, в частности в рекламе, литературе, кино.

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Украинский "Щедрик" в сериалах: список

Его юмористические версии фигурировали во многих американских телесериалах:

"Южный парк" (South Park).

"Маппет Шоу" (The Muppets spread Holiday cheer with their rendition of Ringing of the Bells).

"Симпсоны" (The Simpsons; начало 8-й серии 22-го сезона, конец 3 серии 23-го сезона, конец 10 серии 28 сезона).

"Гриффины" (Family Guy).

"Субботний вечер в прямом эфире" (Saturday Night Live).

"Менталист (3-й сезон,10-я серия)" (The Mentalist).

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Мелодия "Щедрика" в фильмах: обзор

В фильмах Carol of the Bells звучит в самых удивительных обработках: от оригинальной версии до рок-адаптации.

"Один дома" / Home Alone, 1990 год

"Щедрик" звучит во время трогательной сцены разговора Кевина с дворником Марли.

"Один дома": смотрите кадры из фильма онлайн

"Санта Клаус" / The Santa Clause, 1994 рік

Это серия комедийных фильмов с Тимом Алленом в главной роли. В первой ленте 1994 года колядка Carol of the Bells звучит в начале, чем наполняет картину невероятной рождественской атмосферой.

"Санта Клаус": смотрите начало фильма онлайн

"У зеркала два лица / The Mirror Has Two Faces, 1996 год

В этой романтической комедии во время сцены, в которой звучит Carol of the Bells, Роуз разговаривает с Грегори. Они обсуждают музыку и показывают свой восторг от оркестра.

"У зеркала два лица": смотрите кадры из фильма

"Крепкий орешек 2" / Die Hard 2, 1990 год

Как интересно, "Щедрик" стал саундтреком еще и к боевику! В этом фильме колядка звучит в рок-версии.

"Крепкий орешек 2": смотрите кадры из фильма

"Шепот" / Whisper, 2007 год

Странно услышать колядку в фильме ужасов, но да, здесь она звучит в сцене с мальчиком Дэвидом.

"Шепот": смотрите видеокадры из фильма

"Гарри Поттер" / Harry Potter

Колядку пели все ученики Хогвартской школы волшебства и колдовства.

"Гарри Поттер": смотрите кадры из фильма онлайн