Редакция Кино 24 выбрала 15 праздничных картин, которые стали любимыми у каждого из нас. Мы уверены, что некоторые из них вы видели, однако, пересматривать по несколько раз любимые фильмы – настоящее удовольствие, особенно в такое магическое рождественское время.

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"Как Гринч украл Рождество" / How the Grinch Stole Christmas, 2000 год

"Как Гринч украл Рождество": смотрите трейлер​

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"Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус" / Single Santa Seeks Mrs. Claus, 2004 год

"Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус": смотрите трейлер​

"Хроники Рождества" / The Christmas Chronicles, 2018 год

"Хроники Рождества": смотрите трейлер

"Реальная любовь" / Love Actually, 2003 рік

"Реальная любовь": смотрите трейлер

"Любите Куперов" / Love the Coopers, 2015 год

"Любите Куперов": смотрите трейлер

"Рождественские каникулы" / National Lampoon's Christmas Vacation, 1989 год

"Рождественские каникулы": смотрите трейлер

"Четыре Рождества" / Four Christmases, 2008 год

"Четыре Рождества": смотрите трейлер

"Пережить Рождество" / Surviving Christmas, 2004 год

"Пережить Рождество": смотрите трейлер

"Отдых по обмену" / The Holiday, 2006 год

"Отдых по обмену": смотрите трейлер

"Очень плохие мамочки 2" / A Bad Moms Christmas, 2017 год

"Очень плохие мамочки 2": смотрите трейлер

"Счастливого Рождества" / Last Christmas, 2019 год

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер

"Чудо на 34-й улице" / Miracle on 34th Street, 1994 год

"Чудо на 34-й улице": смотрите трейлер

"Семьянин" / The Family Man, 2000 год

"Семьянин": смотрите трейлер

"Интуиция" / Serendipity, 2001 год

"Интуиция": смотрите трейлер

"Рождественское обещание" / The Mistletoe Promise, 2016 год

"Рождественское обещание": смотрите трейлер