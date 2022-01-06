Редакция Кино 24 выбрала 15 праздничных картин, которые стали любимыми у каждого из нас. Мы уверены, что некоторые из них вы видели, однако, пересматривать по несколько раз любимые фильмы – настоящее удовольствие, особенно в такое магическое рождественское время.
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"Как Гринч украл Рождество" / How the Grinch Stole Christmas, 2000 год
"Как Гринч украл Рождество": смотрите трейлер
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"Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус" / Single Santa Seeks Mrs. Claus, 2004 год
"Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус": смотрите трейлер
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"Хроники Рождества" / The Christmas Chronicles, 2018 год
"Хроники Рождества": смотрите трейлер
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"Реальная любовь" / Love Actually, 2003 рік
"Реальная любовь": смотрите трейлер
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"Любите Куперов" / Love the Coopers, 2015 год
"Любите Куперов": смотрите трейлер
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"Рождественские каникулы" / National Lampoon's Christmas Vacation, 1989 год
"Рождественские каникулы": смотрите трейлер
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"Четыре Рождества" / Four Christmases, 2008 год
"Четыре Рождества": смотрите трейлер
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"Пережить Рождество" / Surviving Christmas, 2004 год
"Пережить Рождество": смотрите трейлер
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"Отдых по обмену" / The Holiday, 2006 год
"Отдых по обмену": смотрите трейлер
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"Очень плохие мамочки 2" / A Bad Moms Christmas, 2017 год
"Очень плохие мамочки 2": смотрите трейлер
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"Счастливого Рождества" / Last Christmas, 2019 год
"Счастливого Рождества": смотрите трейлер
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"Чудо на 34-й улице" / Miracle on 34th Street, 1994 год
"Чудо на 34-й улице": смотрите трейлер
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"Семьянин" / The Family Man, 2000 год
"Семьянин": смотрите трейлер
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"Интуиция" / Serendipity, 2001 год
"Интуиция": смотрите трейлер
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"Рождественское обещание" / The Mistletoe Promise, 2016 год
"Рождественское обещание": смотрите трейлер