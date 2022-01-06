Редакція Кіно 24 обрала 15 святкових картин, які вже стали улюбленими кожного з нас. Ми впевнені, що деякі з них ви бачили, однак, переглядати по кілька раз улюблені фільми – справжнє задоволення, особливо у такий магічний різдвяний час.
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"Як Грінч украв Різдво" / How the Grinch Stole Christmas, 2000 рік
"Як Грінч украв Різдво": дивіться трейлер
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"Самотній Санта бажає познайомитися з міссіс Клаус" / Single Santa Seeks Mrs. Claus, 2004 рік
"Самотній Санта бажає познайомитися з міссіс Клаус": дивіться трейлер
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"Хроніки Різдва" / The Christmas Chronicles, 2018 рік
"Хроніки Різдва": дивіться трейлер
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"Реальне кохання" / Love Actually, 2003 рік
"Реальне кохання": дивіться трейлер
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"Любіть Куперів" / Love the Coopers, 2015 рік
"Любіть Куперів": дивіться трейлер
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"Різдвяні канікули" / National Lampoon's Christmas Vacation, 1989 рік
"Різдвяні канікули": дивіться трейлер
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"Чотири Різдва" / Four Christmases, 2008 рік
"Чотири Різдва": дивіться трейлер
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"Пережити Різдво" / Surviving Christmas, 2004 рік
"Пережити Різдво": дивіться трейлер
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"Відпочинок за обміном" / The Holiday, 2006 рік
"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер
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"Дуже погані матусі 2" / A Bad Moms Christmas, 2017 рік
"Дуже погані матусі 2": дивіться трейлер
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"Щасливого Різдва" / Last Christmas, 2019 рік
"Щасливого Різдва": дивіться трейлер
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"Диво на 34-й вулиці" / Miracle on 34th Street, 1994 рік
"Диво на 34-й вулиці": дивіться трейлер
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"Сім′янин" / The Family Man, 2000 рік
"Сім′янин": дивіться трейлер
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"Інтуїція" / Serendipity, 2001 рік
"Інтуїція": дивіться трейлер
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"Різдвяна обіцянка" / The Mistletoe Promise, 2016 рік
"Різдвяна обіцянка": дивіться трейлер