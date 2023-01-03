На экраны кинотеатров и стримингов выйдет сразу несколько картин, которые заинтересуют вас с первой минуты и будут держать в напряжении до последней. Какие фильмы точно не стоит пропускать – смотрите в подборке 24 канала.

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Новые фильмы, которые выйдут в январе 2023 года

"Человек по имени Отто"

Дата выхода: 5 января

Фильм будет рассказывать о буднях старого мужчины-ворчуна, единственная радость которого заключается в том, чтобы критиковать и осуждать своих раздраженных соседей. Главный герой настолько озабочен своим бытием, что, выйдя на пенсию и пережив смерть жены, пытается совершить самоубийство. Ирония в том, что всякий раз, когда он пытается это сделать, что-то ему препятствует.

Однажды по соседству появляется молодая семья. Это приводит к неожиданной дружбе, которая перевернет его мир с ног на голову.

"Человек по имени Отто": смотрите трейлер

"Щедрик"

Дата выхода: 5 января

События исторической драмы украинско-польского производства "Щедрик" проходят во время Второй мировой войны в Ивано-Франковске. По сюжету три семьи – украинцы, поляки и евреи объединились перед лицом двух тоталитарных систем: СССР и нацистского режима Третьего рейха, чтобы выжить в водовороте террора, помогая друг другу.

"Щедрик": смотрите трейлер

"Фабельманы"

Дата выхода: 19 января

Это американский полуавтобиографический фильм, снятый Стивеном Спилбергом по сценарию, написанному им вместе с Тони Кушнером. Фильм будет частично основывается на детстве Спилберга в Аризоне.

"Фабельманы": смотрите трейлер

"Памфир"

Дата выхода: 26 января

События фильма "Памфир" разворачиваются на западе Украины в преддверии традиционного карнавала Маланка. Главный герой Памфир возвращается домой после продолжительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его обратить на рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Памфир": смотрите трейлер

"Идеальное убийство"

Дата выхода: 26 января

Детективный триллер "Идеальное убийство" рассказывает о журналисте из США Дэвиде, который, спасаясь от драмы в личной жизни и неудачи в карьере, переезжает в Латвию. Встретившись там со своим другом, они весело проводят время. Однако, уезжая домой под хмельком, они сбивают девушку. Чем закончится эта история – узнаем после просмотра.

"Идеальное убийство": смотрите трейлер



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