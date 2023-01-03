На екрани кінотеатрів та на стрімінгах вийде одразу кілька картин, що зацікавлять вас з першої хвилини та триматимуть в напрузі до останньої. Які фільми точно не варто пропускати – дивіться у добірці 24 каналу.

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Нові фільми, які вийдуть у січні 2023 року

"Чоловік на ім'я Отто"

Дата виходу: 5 січня

Фільм розповідатиме про будні старого чоловіка-буркотуна, єдина радість якого полягає в тому, щоб критикувати та засуджувати своїх роздратованих сусідів. Головний герой настільки переймається своїм буттям, що, вийшовши на пенсію та переживши смерть дружини, намагається вчинити самогубство. Іронія в тому, що кожного разу, коли він пробує це зробити, щось йому перешкоджає.

Одного разу по сусідству з’являється молода родина. Це призводить до несподіваної дружби, яка переверне його світ із ніг на голову.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер

"Щедрик"

Дата виходу: 5 січня

Події історичної драми українсько-польського виробництва "Щедрик" відбуваються у часи Другої світової війни в Івано-Франківську. За сюжетом, три родини – українці, поляки та євреї об’єдналися перед обличчям двох тоталітарних систем: СРСР та нацистського режиму Третього рейху, щоби вижити у вирі терору, допомагаючи одне одному.

"Щедрик": дивіться трейлер

"Фабельмани"

Дата виходу: 19 січня

Це американський напівавтобіографічний фільм, який зняв Стівен Спілберг за сценарієм, написаним ним разом з Тоні Кушнером. Фільм буде частково ґрунтується на дитинстві Спілберга в Аризоні.

"Фабельмани": дивіться трейлер

"Памфір"

Дата виходу: 26 січня

Події фільму "Памфір" розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Головний герой Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками.

"Памфір": дивіться трейлер

"Ідеальне вбивство"

Дата виходу: 26 січня

Детективний трилер "Ідеальне вбивство" розповідає про журналіста з США Девіда, який, рятуючись від драми в особистому житті та невдачі у кар’єрі, переїжджає до Латвії. Зустрівшись там зі своїм другом, вони весело проводять час. Проте, їдучи додому напідпитку, вони збивають дівчину. Чим закінчиться ця історія – дізнаємося після перегляду.

"Ідеальне вбивство": дивіться трейлер



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