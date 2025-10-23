В сети часто можно увидеть совместные семейные фотографии. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью Александр признался, как профессия влияет на отношения с женой.

В чем секрет отношений Александра Рудинского?

Александр Рудинский признался, что актерская профессия по-разному влияет на его отношения с женой. По его словам, профессия является неотъемлемой частью их отношений и влияет на них как положительно, так и отрицательно, что он считает вполне нормальным.

Без театра и кино наши отношения трудно представить. Мы вместе играем, вместе готовим спектакли. В конце октября, например, снова имеем совместную постановку. Главное – проговаривать все заранее,

– отметил Рудинский.

Александр поделился, что выходные у них крайне редко. Однако, если имеют один свободный день, то идут с ребенком в детскую комнату или какой-то развлекательный центр, иногда на мультфильм в формате 5D или 3D. Когда же удается вырваться на два-три дня, они пытаются поехать как можно дальше, чтобы просто сменить локацию.

Что известно об отношениях Александра Рудинского?

Женой Александра Рудинского является украинская актриса Мария Рудинская.

Их отношения завязались на четвертом курсе обучения в университете имени Карпенко-Карого.

Они были однокурсниками, а Мария была его старостой.

Пара поженилась ориентировочно во время карантина.

Через некоторое время у супругов появился сыночек, по имени Петр, которому сегодня уже 4 года.

Невооруженным глазом видно счастье в семье Рудинских. Пусть так будет и в дальнейшем.