У мережі часто можна побачити спільні сімейні світлини. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю Олександр зізнався, як професія впливає на стосунки з дружиною.

У чому секрет стосунків Олександра Рудинського?

Олександр Рудинський зізнався, що акторська професія по-різному впливає на його стосунки з дружиною. За його словами, професія є невід'ємною частиною їхніх стосунків і впливає на них як позитивно, так і негативно, що він вважає цілком нормальним.

Без театру й кіно наші стосунки важко уявити. Ми разом граємо, разом готуємо вистави. Наприкінці жовтня, наприклад, знову маємо спільну постановку. Головне – проговорювати все заздалегідь,

– зазначив Рудинський.

Олександр поділився, що вихідні у них вкрай рідко. Однак, якщо мають один вільний день, то йдуть із дитиною у дитячу кімнату або якийсь розважальний центр, іноді на мультфільм у форматі 5D чи 3D. Коли ж вдається вирватися на два-три дні, вони намагаються поїхати якомога далі, щоб просто змінити локацію.

Що відомо про стосунки Олександра Рудинського?

Дружиною Олександра Рудинського є українська акторка Марія Рудинська.

Їхні стосунки зав'язалися на четвертому курсі навчання в університеті імені Карпенка-Карого.

Вони були однокурсниками, а Марія була його старостою.

Пара одружилася орієнтовно під час карантину.

За деякий час у подружжя з'явився синочок, на ім'я Петро, якому сьогодні вже 4 роки.

Неозброєним оком видно щастя в сім'ї Рудинських. Хай так буде й надалі.