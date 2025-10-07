Тоді вона заявила, що "ненавидить Майдан". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз Олена Рєпіна та що про неї відомо.

Де зараз Олена Рєпіна?

Торік Олена Рєпіна неабияк осоромилася з українофобними висловлюваннями. Вона стверджувала, що саме Майдан призвів до занепаду України.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість", – казала актриса.

А днями скандальна акторка повідомила, що її чоловіка нібито силоміць забрали представники ТЦК, а її саму, мовляв, направили до психіатричної лікарні.

З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти та відвезли. З ним немає зв'язку,
– заявила Рєпіна.

Олена записала ще декілька роликів. У другому відео вона повідомила, що її везуть у психлікарню. У наступному – розповіла, що ніч просиділа біля лікарні після того, як озброєні чоловіки силоміць посадили її у швидку. Зранку подякувала за допомогу адвокату і повідомила, що чоловіка відпустили.

Згодом Рєпіна уточнила, що його затримали не ТЦК, а поліція на блокпосту, яка нібито вимагала 8 тисяч доларів, а після відмови відправила його до ТЦК, а її – у психлікарню.

Що відомо про інцидент?

У поліції вже відреагували на інцидент. Столичні патрульні опублікували відео інциденту 5 жовтня на блокпосту у Святошинському районі. Автомобіль Ford зупинили за порушення ПДР. Під час перевірки з'ясувалося, що водія – чоловіка Рєпіної, розшукує ТЦК, і він погодився поїхати до для уточнення даних.

На кадрах видно, як Рєпіна лягла на асфальт і кричала, тоді як її чоловік просив її заспокоїтися і поїхав із патрульними.

Вона поводилася агресивно: вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським і нецензурно висловлювалась. Поліцейські не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді їй самій та оточуючим,
розповіли у патрульній поліції Києва.

Патрульні наголошують, що жодного викрадення не було.

Що відомо про громадянську позицію Олени Рєпіної?

  • Олена Рєпіна відома своїми скандальними проросійськими та комуністичними поглядами.
  • Зокрема, акторка підтримує УПЦ МЦ.
  • Крім того, вона неабияк осоромилась у 2024 році, заявивши, що "ненавидить Майдан".
  • Олена Рєпіна є фанаткою радянщини, адже засудила зняття зірки СРСР з обеліска на площі перемоги у Києві, заявивши, що це "падіння історії та людяності".
  • Рєпіна організовує благодійні збори, однак публікує їх мовою ворога.
  • Вже у другу річницю повномасштабної війни Олена публікувала пост, написаний мовою окупантів.