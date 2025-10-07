Тоді вона заявила, що "ненавидить Майдан". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз Олена Рєпіна та що про неї відомо.

Де зараз Олена Рєпіна?

Торік Олена Рєпіна неабияк осоромилася з українофобними висловлюваннями. Вона стверджувала, що саме Майдан призвів до занепаду України.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість", – казала актриса.

А днями скандальна акторка повідомила, що її чоловіка нібито силоміць забрали представники ТЦК, а її саму, мовляв, направили до психіатричної лікарні.

З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти та відвезли. З ним немає зв'язку,

– заявила Рєпіна.