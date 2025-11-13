Адель з'явиться в екранізації роману Енн Райс 1982 року "Плач до небес", події якого відбуваються в Італії XVIII століття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline.

Теж цікаво Головні актори популярного німецького серіалу "Макстон-Холл": що про них відомо

Що відомо про фільм "Плач до небес"?

Окрім Адель, до акторського складу увійшли:

Ніколас Голт

Аарон Тейлор Джонсон

Кіаран Гайндс

Джордж Маккей

Марк Стронг

Колін Ферт

Пол Беттані

Оуен Купер

Деніел Квінн-Той

Гантер Шафер

Жозефіна Тізен

Тенді Ньютон

Теодор Пеллерін

Деріл Маккормак

Касіян Білтон

Хаук Ханнеманн

Люкс Паскаль

До речі! Як пише The Guardian, раніше ходили чутки, що Адель дебютує у фільмі "Смерть і життя Джона Ф. Донована" режисера Ксав'є Долана, який створив співачці кліп на пісню Hello.

Зараз триває процес підготовки до створення фільму. Очікується, що основні зйомки розпочнуться в середині січня, а реліз запланований на кінець осені 2026 року.

У романі розповідається про венеціанського дворянина та кастрованого співака з Калабрії, які прагнуть досягти успіху в опері. Порушені теми ідентичності, зради, кохання та прагнення до свободи.

Ще торік Том Форд розглядав цей проєкт як свій наступний фільм, але хотів переконатися, що вдало підібрав акторський склад. Він провів переговори з кількома студіями, але вирішив фінансувати стрічку самостійно.

Цікаво, що Аарон Тейлор Джонсон знімався у фільмі Форда "Нічні звірі" (2016 рік), а Колін Ферт зіграв головну роль у драмі режисера "Самотній чоловік", за яку отримав номінацію на премію Оскар.

Що відомо про попередні фільми Тома Форда?