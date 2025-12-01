Що подивитися в кінотеатрах вже у грудні: головні прем'єри місяця

Останній місяць 2025 року буде багатим на гучні прем'єри в кіно. На глядачів чекають як сімейні комедії, так і трилери, як фантастичний світ, так і буденна реальність.

Кожному вдасться знайти для себе бажаний жанр і сюжет, які можна подивитись на великих екранах в кінотеатрах. 24 Канал підготував добірку прем'єр на грудень, які точно не варто пропускати.

Що подивитися в кінотеатрах у грудні 2025?

"Вічність"

Дата прем'єри у кіно: 4 грудня

Романтичний комедійний фільм. Сюжет розповідає про дівчину, яка після смерті потрапляє у потойбіччя. Там їй дають всього один тиждень, щоб вона вирішила з ким хоче провести вічність – з першим коханням чи чоловіком, з яким прожила все життя.

"Вічність": дивіться онлайн трейлер фільму

"П'ять ночей у Фредді 2"

Дата прем'єри у кіно: 4 грудня

Це продовження екранізації комп'ютерної гри "Five Nights at Freddy's". Цікаво, що перша частина отримала просто жахливі відгуки від критиків, однак творців це не зупинило. Новий фільм буде зосереджений на 11-річній Еббі. Дівчина відчайдушно бажатиме зустрітись з улюбленими аніматроніками, а її втеча призведе до низки страшних подій, які розкриють таємниці піцерії, що призведе до розкриття походження піцерії "Freddy Fazbear's Pizza".

"П'ять ночей у Фредді 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів"

Дата прем'єри у кіно: 25 грудня

Улюбленець мільйонів – Губка Боб і його найкращий друг Патрік вирушать у подорож з летючим Голландцем. Під час мандрівки вони потраплять у найвіддаленіші частини океану, а все це для того, щоб довести містеру Крабсу, що Губка Боб має відвагу і зовсім не боїться небезпечних ситуацій.

"Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Анаконда"

Дата прем'єри у кіно: 25 грудня

Комедійна стрічка, яка розповідає про двох друзів, які завжди мріяли перезняти свій улюблений фільм – "Анаконда". Вони вирішують відправитись в Амазонку, та вже перший знімальний день став справжнім хаосом. У хлопців почнеться справжня боротьба за виживання.

"Анаконда": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільми, які також можна буде побачити у прокатах кіно у грудні:

"Сентиментальна цінність". Дата прем'єри у кіно: 4 грудня;

4 грудня; "Однієї тихої ночі". Дата прем'єри у кіно: 11 грудня;

11 грудня; "Вполювати мишу: Різдвяна байка". Дата прем'єри у кіно: 18 грудня;

18 грудня; "Аватар: Вогонь і попіл". Дата прем'єри у кіно: 18 грудня;

18 грудня; "Жодного вибору". Дата прем'єри у кіно: 11 грудня.

