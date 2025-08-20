Коли у вас настрій поплакати, мало що може бути таким ефективним, як кіно. Мова йде про фільми, які торкаються глибини душі та викликають сльози на очах. Вони показують історії персонажів, що переживають різні труднощі та здаються такими реальними, що їхні долі розбивають глядачеві серце.

Є багато відомих фільмів, які змушують добряче поплакати під час перегляду. У добірці Кіно 24 – сумні та щемливі стрічки, що не залишать байдужими.

"Міст у Терабітію" (2007)

10-річний Джессі переживає не найкращі події: батьки вічно зайняті, а однокласники його ображають. Лише малювання є для хлопчика розрадою. Все змінюється, коли у школі з'являється Леслі Берк. Джессі та Леслі не тільки стають друзями, але й придумують казкову країну Терабітію.

Втрата має сильний вплив на людину як у в дитинстві, так і в дорослому житті. Стрічка дає нам урок: життя може змінитися всього за одну мить. Тому важливо бути стійким і готовим до будь-яких подій.

"Після сонця" (2022)

31-річна Софі знаходить відеозапис з відпустки, яку провела 20 років тому разом з татом у Туреччині. Дівчина згадує ці непрості часи: етап дорослішання та непрості відносини з батьком, який боровся з проблемами зі здоров'ям і фінансовими труднощами.

Це чуттєва та глибинна історія, завдяки чому фільм ще довго залишатиметься актуальним. Акторська гра на найвищому рівні, адже переживання героїв передано на всі 100%.

