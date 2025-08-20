Когда у вас настроение поплакать, мало что может быть таким эффективным, как кино. Речь идет о фильмах, которые касаются глубины души и вызывают слезы на глазах. Они показывают истории персонажей, переживающих различные трудности и кажутся такими реальными, что их судьбы разбивают зрителю сердце.

Есть много известных фильмов, которые заставляют хорошенько поплакать во время просмотра. В подборке Кино 24 – печальные и щемящие ленты, что не оставят равнодушными.

"Мост в Терабитию" (2007)

10-летний Джесси переживает не лучшие события: родители вечно заняты, а одноклассники его обижают. Только рисование является для мальчика утешением. Все меняется, когда в школе появляется Лесли Берк. Джесси и Лесли не только становятся друзьями, но и придумывают сказочную страну Терабитию.

Потеря имеет сильное влияние на человека как в в детстве, так и во взрослой жизни. Лента дает нам урок: жизнь может измениться всего за одно мгновение. Поэтому важно быть устойчивым и готовым к любым событиям.

"После солнца" (2022)

31-летняя Софи находит видеозапись из отпуска, который провела 20 лет назад вместе с папой в Турции. Девушка вспоминает эти непростые времена: этап взросления и непростые отношения с отцом, который боролся с проблемами со здоровьем и финансовыми трудностями.

Это чувственная и глубинная история, благодаря чему фильм еще долго будет оставаться актуальным. Актерская игра на высшем уровне, ведь переживания героев переданы на все 100%.

