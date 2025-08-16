Хороший фильм должен иметь не только интересную историю, но и красивое освещение, спецэффекты и тому подобное. Ведь это заставляет действительно смотреть и наслаждаться картиной. Кино 24 расскажет об одних из самых эстетичных фильмов.

Смотрите также Не стоящие внимания: 3 худшие фильмы первой половины 2025 года

"Отель "Гранд Будапешт" (2014)

События фильма происходят в вымышленной стране в Европе. Писатель встречает своего друга, который является владельцем изысканного отеля. Мужчина рассказывает ему невероятную историю, которая произошла в стенах заведения 40 лет назад. Пожилая женщина оставила в наследство консьержу отеля дорогую картину. Ее наследники возмутились и захотели от него избавиться, но это не так уж и просто.

В любой момент фильма можно сделать скриншот и получить фото, которое может стать обоями на рабочем столе. Это один из самых стильных фильмов на сегодня.

"Отель "Гранд Будапешт": смотрите трейлер онлайн

"Космическая одиссея 2001 года" (1968)

Фильм рассказывает об экипаже космического корабля, что пытается выяснить, какое место человечество занимает во Вселенной. Группа людей отправляется в галактику, чтобы исследовать этот вопрос. Их путь начинается на Луне и продолжается дальнейшими путешествиями к Юпитеру.

Лента однозначно опередила свое время не только сюжетно, но и стилистически. Изображение космических путешествий стало инновационным. Картина даже переплюнула некоторые современные научно-фантастические фильмы.

"Космическая одиссея 2001 года": смотрите трейлер онлайн

"Запределье" (2006)

В центре сюжета – бывший голливудский каскадер Рой, который попал в аварию и потерял все – любимое дело, любимую и перспективы. В госпитале он познакомился с девочкой и стал рассказывать ей разные сказочные истории, пытаясь подтолкнуть ее к тому, чтобы она принесла ему обезболивающее. Сначала девочка просто слушала рассказ, но впоследствии и сама вмешалась в нее.

Эта лента может понравиться не всем. Однако то, с чем соглашаются едва ли не все после просмотра – в ней присутствуют захватывающие визуальные эффекты, что действительно впечатляют.

"Запределье": смотрите трейлер онлайн