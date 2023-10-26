5 фільмів, які допоможуть в роботі з самооцінкою

Найважча праця в житті – це робота над собою і своїм мисленням. Часто людям доводиться проходити дуже важкі етапи в житті через погану самооцінку. Наша наступна добірка фільмів допоможе вам з цим впоратись.

Список цих стрічок саме для тих, хто зневірився, розчарувався та хоче змін у своєму житті. Обирайте фільм для перегляду та прямуйте до нової, кращої версії себе.

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5 фільмів, які піднімуть вашу самооцінку

"Життя в рожевому кольорі" (2007)

Життя Едіт Піаф було схоже на безупинну битву, де кожен день їй доводилося боротися за право на життя, спів, і кохання. Походивши з найнижчих соціальних шарів Парижа, вона піднялася на велику сцену Нью-Йорку та завоювала серця глядачів по всьому світу. Серед її друзів були видатні особистості свого часу, такі як Жан Кокто, Марлен Дітріх та Марсель Сердан. Піаф, виховуючись в умовах бідності, досягла неймовірних вершин у своїй кар'єрі. Але, зазнавши великого успіху, вона не змогла уникнути падіння.

"Життя в рожевому кольорі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місіс Гарріс їде у Париж" (2022)

Це історія великої мрії жінки та плаття від Dior, яке змінило все. Головна героїня працює прибиральницею в Лондоні, і в один момент вирішує зробити неможливе: придбати сукню, про яку дуже довго мріяла від видатного кутюр'є. Це рішення розпочинає її захопливий шлях пригод у чарівному Парижі епохи 50-х років.

"Місіс Гарріс їде і Париж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крихітка на мільйон доларів" (2004)

Фільм розповідає трагічну історію Мегі Фітцжеральд – боксерки, яка прагне стати видатною у світі жіночого боксу. Мегі досягла значних досягнень у цьому виді спорту завдяки своїй неймовірній самодисципліні та бажанню перемагати. Її успіх також пов'язаний із її тренером, колишнім боксером, який виявив у Мегі великий талант і виховав її великою чемпіонкою. Між ними виникли тісні та майже родинні стосунки. Але все змінилося після трагічної події в рингу, коли Мегі отримала серйозну травму шийного хребця. Тепер перед тренером постає важкий вибір: допомогти Мегі піти з життя, як вона цього прагне, або допомогти їй боротися за своє життя.

"Крихітка на мільйон доларів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

Бріджит Джонс абсолютно незадоволена своїм життям. Для змін, вона вирішує розпочати ведення щоденника, куди записує свої успіхи та вдалі дії. Щоб завести нові стосунки, їй доведеться скинути декілька кілограмів і позбутися поганих звичок.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня на всю голову" (2018)

Для стрімкої зміни свого життя існує лише один необхідний крок: набути впевненості в собі. Ця комедія розповідає про комплекси, які щодня турбують мільйони людей. Якщо від них позбутися, то життя може раптово змінитися. І саме це сталося з головною героїнею фільму Рене Беннетт. Внаслідок незвичайної події, Рене набула внутрішньої впевненості, що призвело до змін у її роботі, особистому житті та кар'єрному рості.

"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму