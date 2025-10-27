Найпопулярніший мультфільм на Netflix, який можна подивитись з дітьми на канікулах

Улюблений період усіх школярів – це канікули. Та, як не дивно, навіть під час відпочинку батьки думають, чим зайняти своє чадо.

Гарним варіантом може стати перегляд мультфільму – тим паче, що на стримінговій платформі Netflix можна знайти справді хороші стрічки. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix розповідаємо про один із найпопулярніших анімаційних фільмів, який варто подивитися з дітьми на канікулах.

Радимо У стилі еко-бохо: зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зачарувала світлинами з весілля

Який мультфільм подивитись з дітьми?

15 жовтня 2025 року відбулася прем'єра нового пригодницького комедійного мультфільму, який можна подивитися всією сім'єю, – "Сімейка Дурків".

Це американська стрічка, що стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Нині вона посідає шосте місце у топ-10 найпопулярніших фільмів.

"Сімейка Дурків": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Історія розповідає про родину, яка змушена вирушити в подорож. На своєму шляху вони стикаються з безліччю пригод, ризиків та відкриттів. Їм доводиться адаптуватися до нової реальності та пережити справжній конфлікт поколінь.

Цей фільм ідеальний для сімейного перегляду, адже він буде цікавим як для дорослих, так і для дітей. Крім того, стрічка вчить адаптуватися до змін, виходити із зони комфорту та порушує вічну тему стосунків між батьками й дітьми.

Які ще фільми можна подивитись з дітьми?

Якщо ж ви у пошуку фільму, то раніше ми публікували список справді хороших стрічок. Серед них такі кінопроєкти:

"Бейб"

"101 далматинець"

"Звільніть Віллі"

"Смак свободи"

"Мавка. Лісова пісня"

"Крашанка" та інші.

Обирайте свого фаворита уже сьогодні!