Двомісячний син Сенцова отримав українське громадянство в США – фото знакового дня

Олег Сенцов, який зараз на фронті захищає Україну від російського загарбника, вчетверте став батьком 4 грудня. Його дружина народила сина Дем’яна в США.

26 січня 2023 року Вероніка Вельч повідомила, що Посольство України в США видало довідку про набуття українського громадянства сину Дем’яну. Про це вона написала у своєму фейсбуці та показала фото знакового дня.

Читайте також 17 найпопулярніших фільмів та серіалів, які варто завантажити на вечір без інтернету

Двомісячний син Сенцова отримав українське громадянство в США

У своєму дописі Вероніка Вельч згадала час перед повномасштабним вторгненням: "Відчуття війни висіло в повітрі. На київських вулицях помітно поменшало автівок, а шпальти газет майоріли гнітючими прогнозами західної розвідки. Нам же не хотілось вірити в очевидне, але дуже хотілось встигнути реалізувати все намріяне".

Тоді, в один із сірих київських ранків Олег Сенцов сказав дружині: "Не переймайся, ти завагітнієш, а я поїду на війну". Так і сталося. Вероніка згадала, як вони хотіли дитину: "Ми вже ментально готувались до еко, а Путін реально готувався до війни".

От минув рік. Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Нині наша чудова пані Посол вручила Дем’янчикові довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими додому, і до Перемоги,

– написала Вероніка.

Вероніка Вельч та син двомісячний Дем’ян / Фото з фейсбуку Вероніки

Нагадаємо, Олег Сенцов має ще трьох дітей: дочок Аліну (2002 рік) та Емму (2021 рік) і сина Владислава (2004 рік), у якого аутизм. Друга дружина режисера Вероніка Вельч має сина від першого шлюбу.