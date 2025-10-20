16 жовтня 2025 року відбулася прем'єра третьої частини фільму "Наша провина". Головні ролі у стрічці зіграли Габріель Гевара та Ніколь Воллес.

Однак, попри неабияку пристрасть на екрані, у реальному житті між акторами існує напруга. У матеріалі 24 Каналу ви дізнаєтеся, що сталося між акторами та чому вони уникають одне одного.

Дивіться також Де дивитись американський детективний серіал з українським актором Олександром Рудинським

Що відомо про скандал між акторами фільму "Наша провина"?

До скандалу Габріель Гевара та Ніколь Воллес були чи не найближчими друзями. Їх пов'язували шість років справді гарних дружніх стосунків, які в один момент перекреслив скандал.

За різною інформацією, однією з основних причин розриву дружби стали коментарі Габріеля щодо зовнішності Ніколь. Він висловлювався про її вагу та ставив лайки на коментарі, де хейтери критикували Воллес.

Крім того, у Габріеля з'явилася дівчина, яка, нібито, заборонила йому спілкуватися зі своєю найкращою подругою. Відтоді між акторами – неабияка напруга.

Вони уникають одне одного на публічних заходах. Це було особливо помітно під час прем'єри другого фільму серії "Твоя провина". Ніколь не дивилась на Габріеля, хоча вони стояли поруч, і неодноразово відмовлялася від спільного фото.

Дехто вважав, що така поведінка акторів може бути піар-ходом перед виходом нової частини стрічки. Однак цю інформацію вважають малоймовірною, оскільки у мережі з'явилося відео, на якому Габріель і Ніколь сварилися у гримерці. За словами прихильників, це не виглядало як гра акторів.

Прихильники хвилювалися, що через такі стосунки головних акторів продовження фільму може не вийти. Однак на щастя, третя частина вийшла 16 жовтня 2025 року. У яких стосунках актори зараз – невідомо, жодної офіційної інформації про це немає.

Що відомо про фільм "Наша провина"?